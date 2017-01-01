Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, 11 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yıldırım, su baskını, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışına karşı tedbirli davranılması istendi.