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Meteoroloji'den 11 il için kuvvetli yağış uyarısı

Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor

19 Mayıs 2017 Cuma, 13:12:16 Güncelleme: 13:14:18 AA

Meteoroloji, 11 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun, Trabzon, Rize, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde bugün öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Açıklamada, yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yıldırım, su baskını, kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve dolu yağışına karşı tedbirli davranılması istendi.

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