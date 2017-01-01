MHP'li Yalçın'dan açıklama: MHP'nin bittiğini, biteceğini iddia edenler...

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin kongre sürecine ilişkin, "Kongrelerimiz, teşkilatlarımızın yeniden vücut bulup güç kazanması yanında; FETÖ'nün kirlettiği siyasi atmosferden arınma, partimizin dokusunu temizleme ve ayıklama hamlesi niteliğinde gerçekleşmektedir" dedi.

İHA'nın haberine göre; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 21 Mayıs Pazar günü 41 ilde gerçekleştirilecek kongrelerin anlam ve önemine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı.

"MHP CAMİASI AYRIK OTLARINI TEMİZLEMEK ÜZERE HAREKETE GEÇMİŞTİR"

Semih Yalçın, MHP'nin başarılarla dolu tarihinde hem varlığını borçlu olduğu aziz milletin bekası hem de kendi siyasi misyonunun devamı açısından dönüm noktası olan hadiseler olduğunu kaydederek, "MHP; bazı dönemlerde, dayandığı Milliyetçi-Ülkücü camianın hayati işlevini baltalamak ve üstlendiği siyasi misyonu engellemek isteyen siyasi muarızlarımızın, zinde yerel güçlerin, askeri veya sivil cuntaların müdahalelerine maruz kalmıştır. MHP camiası; kendi siyasi tarihi açısından önem taşıyan böylesi dönemlerde bir araya gelmiş, kenetlenmiş, yeniden toparlanmış ve bu badireleri dirayeti, azmi ve kararlılığıyla atlatmayı bilmiştir. Camiamız; tefrikaya, bozgunculuğa, ayrımcılığa, fitneye ve nifaka asla izin vermeden aziz şehitlerimizin emaneti olan kutlu davaya sahip çıkarak birlik ve beraberliğini kıskançlıkla muhafaza etmiştir. MHP camiasına yönelik operasyonlardan biri de, 2011 yılı Mart'ında Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, FETÖ'nün faaliyetlerinin durdurulmasına dair açıklamasından sonra başlatılmıştır. Bu bölücü fitne ve fücur güruhu, o tarihten itibaren medyadaki imkanlarını kullanarak MHP aleyhinde algı oluşturma çabasına girmiş; yargı, siyaset kurumu ve askeriye dahil; devlet kurumlarına yerleştirdiği elemanları vasıtasıyla MHP'ye yönelik yıkım süreci ve gayrinizami savaş başlatmıştır. FETÖ, bir yandan da siyasetin çeşitli kesimlerine ve MHP'ye sızan unsurlarıyla partimizi içerden çökertme ve ele geçirme operasyonlarına girişmiştir. Ancak MHP camiası ve partimiz; bütün bu karanlık ve kahpe teşebbüsleri, büyük bir tesanüt ve uyanıklıkla savuşturmuş, hainlerle kendini onların oluşturduğu seraba kaptıran ayrık otlarını temizlemek üzere harekete geçmiştir. MHP'nin 2016 yılı Ocak ayında bizzat Genel Başkanımızın ağzından olağan kongre takvimini kamuoyuna deklare etmesi de aynı arınma sürecinin devamıdır. O sıralar geç de olsa kirli tezgahlarını fark eden iktidar partisinin kapısından dönen FETÖ, MHP'de de olağanüstü kongre operasyonunu başaramayıp yargıdan hukuk tokadı yiyince 15 Temmuz'da sözde Yurtta Sulh Konseyini devreye sokmuştur. Ama bölücü terör örgütünün kalkışması, karşısında hem Milliyetçi-Ülkücü Hareketi hem de topyekun milletimizi bulmuştur. 16 Temmuz'dan sonra FETÖ'nün gölgesinde MHP'yi ele geçirmeye, başbakan veya bakan olmaya heveslenenlerin hevesleri kursaklarında kalmıştır" ifadelerini kullandı.

41 İL KONGRESİ

"Ülkücüler, yarınlara dair daima büyük ülküler beslerler" diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'nin geleceğini, milletimizin bekasını düşünmek ve bu uğurda çalışıp çabalamak; onlar için hayat düsturudur. Ülkücülerin siyasetteki yegane temsilcisi olan MHP; bu hayat düsturunun programlandığı bir ocak, sıcak bir aile yuvasıdır. MHP, bir müddetten beri kongre sürecindedir. Kongrelerimiz, teşkilatlarımızın yeniden vücut bulup güç kazanması yanında; FETÖ'nün kirlettiği siyasi atmosferden arınma, partimizin dokusunu temizleme ve ayıklama hamlesi niteliğinde gerçekleşmektedir. MHP teşkilatlarında kongre süreci dolayısıyla devam eden faaliyetlerde önemli bir aşamaya gelinmiştir. Bu çerçevede, yarım asra yakın kutlu mücadelenin birikimi yanında aziz şehitlerimizin ruhlarından aldığımız enerji, azim ve şevkle 700'e yakın ilçe kongresi tamamlanmış; ardından il kongreleri safhasına geçilmiştir. Büyük bir coşku ve olgunluk havasında gerçekleştirilen kongrelerimizde, MHP'nin dinamizminden hiçbir şey kaybetmediği, aksine kuvvet tazelediği gözler önüne serilmiştir. 21 Mayıs 2017 Pazar günü 41 ilimizde aynı anda il kongresi yapılacaktır. Özellikle 21 Mayıs, Milliyetçi-Ülkücü camia için önemli ve tarihî günlerden biridir. MHP camiası o gün, daha çok kenetlenecek, daha çok kucaklaşacak geleceğe dair ümitlerini daha çok tazeleyecektir. 21 Mayıs'ta 41 ilde '41 kere maşallah' dedirtecek disiplin ve vakar atmosferine gerçekleştireceğimiz kongreler, 2018'de yapılacak Büyük Kurultay'ın provası mahiyetinde olacaktır. MHP'yi bölünebilir ham madde haline getirme çabalarına en olgun cevap; 41 il kongremizde atılacak 'kaynaşma ve kucaklaşma' adımıyla verilecektir. Aynı zamanda, 41 il kongresinde vücut bulacak teşkilatlarımızın 16 Nisan'dan sonra geçilen yeni politik safhaya hazır olduğu mesajı verilecektir. O gün 41 ilde sergileyeceğimiz coşku, azim ve heyecan; hem de partimizin dinamizmini zirveye çıkaracak hem teşkilatlarımızın gücünü perçinleyecektir. Anayasa değişikliğiyle girilen yeni dönemde, diri bir teşkilata ve inanmış kadrolara sahip MHP'nin il kongrelerinden yayılacak sinerji, camiamıza dağılacaktır. İl kongrelerimizde teşkilat ve mensuplarımızın ortaya koyduğu dayanışma, MHP'nin emin adımlarla ilerleyişine katkıda bulunacaktır."

"MHP'NİN BİTTİĞİNİ, BİTECEĞİNİ İDDİA EDENLER..."

Bugün, Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Türk milletinin kurtuluş meşalesini taşıyan kervanı yola çıkardığı 19 Mayıs 1919 gününün 98'inc, yıl dönümünün idrak edildiğini söyleyen Yalçın, "Samsun'dan yola çıkan kurtuluş meşalesi, Türk milletinin bağımsızlık azminin sembolü ve göstergesi olan kongreler sürecinin yolunu aydınlatmıştır. Erzurum ve Sivas Kongrelerinde tecelli eden milli azim ve irade; MHP kongrelerinde şevkle, aşkla yaşatılmaktadır. Bu arada MHP, 2019 Seçimlerine de aynı ruh ve heyecanla hazırlanmaktadır. Bilinmelidir ki MHP'yi küçültmeye, parti tabanında hizip ve tefrika çıkarmaya dönük gayretler başarısız olmaya mahkumdur. Geçmişte de MHP'ye yönelik çeşitli kumpaslar denenmiş ama sonuç alınamamıştır. 'MHP eriyor' iddiaları da aynı cümledendir. Oysa MHP, 48 yıllık siyasi geçmişe sahip köklü bir partidir. MHP sıradan bir siyasi oluşum değil, bir dava partisidir. Yıllardır çeşitli gerekçe ve bahanelerle MHP'nin bittiğini, biteceğini iddia edenler kendileri gitmişler, MHP kalmıştır. MHP'nin siyasi varlığı, doğrudan Türk milletinin mevcudiyeti ve bekasıyla alakalıdır. Camiamızda kafa karışıklığı oluşturmaya, negatif algı üretmeye çalışanlar yine hüsrana uğrayacaklardır. MHP muarız ve aleyhtarlarının attıkları iftiralar, yazdıkları yalanlar ayaklarına dolanacaktır. Partimiz; kutlu iktidar yürüyüşünü 19 Mayıs ruhuyla sürdürecek, siyasi mücadelesine 21 Mayıs'tan sonra daha büyük bir ivmeyle devam edecektir" değerlendirmelerinde bulundu.