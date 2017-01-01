CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin Halkalı'daki merkezini ziyaret etti.
Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bugün 19 Mayıs. Hepimiz bu sabah büyük bir heyecanla sokağa çıktık fakat sonradan bir haber aldık, Sözcü'ye operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete ve dolayısıyla iktidarların pek de hoşuna gitmeyen bir gazete. Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine de müdahale etmek istiyorlar. Gazetelere baskı oluşturulması hiçbir demokrasilerde kabul edilemeyecek bir olay."
"SİYASİ İKTİDARIN SOPASI KONUMUNDA ADALET DAĞITILMAZ"
"Siz adalet dağıttığınız ölçüde itibarınızı artırırsınız. Siyasi iktidarın sopası konumunda adalet dağıtılmaz. Savcı olsun, hakim olsun, savcılıklarını, hakimliklerini yapsınlar. 21. yüzyılın Türkiye'sini hak etmediği bir olaydır"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşü programında, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtlamış ve karara tepki göstererek, "Yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz" demişti.
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Misafir 4 dakika öncepeki bu villanın sahibi gazetelerle konuşmuş olamazmı acaba.onlarada demiştir bendeydi diye.00
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Misafir 34 dakika önceBu ülkede kanunlar milletvekillerini koruduğu sürece hiçbir şey olmaz00
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Misafir 35 dakika önceOperasyon geç bile kaldı ataturku elestirilemez duruma getirip put haline getirenler paralelden yargılanmalıdır.00
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Misafir 36 dakika önceHic sasirmadim kemal kilicdaroglu00
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Misafir 1 saat önceTürkiyede ne adalet nede demakrasi var,zaten adalet ve demokrasi olmayan ülkede Terör eksik olmaz.1230
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Misafir 2 saat önceFETÖ ile mücadelenin neresindesin sayın, Kılıçdaroğlu459
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Misafir 2 saat önceHadi ordan beceriksiz yilardir Adalet diyon demokrasi diyon kul haki diyon hic bir sey degismiyor Sen ve senin gibi beceriksizler oldugu sürece bu hükümet istedigini yapar ve yapiyorlar zaten303
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Misafir 3 saat önceKENDISINI ELEŞTIRDI DIYE İZMİRDE TOPLANTIDAN ATILAN GENCİ UNUTTU..ONA BIR SEY DEMEZ...ORTADA BIR IDDANAME VAR...GIDER ONA SAHIP CIKAR...BU NE PERHIZ BU NE LAHANA TURSUSU363
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Misafir 3 saat önceReferandumdaki adaletsizlikten sonra ben bu ülkede herkesin haksız yere suçlanabileceğine adaletin kalmadığına artık inanıyorum1239
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Misafir 3 saat önceABD'de hani bir dayak atma olayı vardı. İşde tam sen ondan alarsın , bir defa da hayatına bir şeyi eleştime. Eleştiri yapmakla seçim kazanamasın anla artık ve defol git chpden bizde chp py verelim artık.183