CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinin Halkalı'daki merkezini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bugün 19 Mayıs. Hepimiz bu sabah büyük bir heyecanla sokağa çıktık fakat sonradan bir haber aldık, Sözcü'ye operasyon. Sözcü bir halk gazetesi. Baskılara boyun eğmeyen bir gazete ve dolayısıyla iktidarların pek de hoşuna gitmeyen bir gazete. Sözcü üzerinde de bir baskı oluşturarak onun yayın çizgisine de müdahale etmek istiyorlar. Gazetelere baskı oluşturulması hiçbir demokrasilerde kabul edilemeyecek bir olay."

"SİYASİ İKTİDARIN SOPASI KONUMUNDA ADALET DAĞITILMAZ"

"Siz adalet dağıttığınız ölçüde itibarınızı artırırsınız. Siyasi iktidarın sopası konumunda adalet dağıtılmaz. Savcı olsun, hakim olsun, savcılıklarını, hakimliklerini yapsınlar. 21. yüzyılın Türkiye'sini hak etmediği bir olaydır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'daki 19 Mayıs yürüyüşü programında, gazetecilerin Sözcü gazetesine yönelik operasyona ilişkin sorusunu yanıtlamış ve karara tepki göstererek, "Yargı mensuplarına çok açık ve net çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz" demişti.