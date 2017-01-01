Başbakan Yıldırım'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Beştepe'deki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Sevgili gençler, değerli genç arkadaşlarım, kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu milli günümüz vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Gençlerimizin geleceğe umutla bakan o gözleri bana daima mutluluk vermiştir."

"BAZILARININ YENİ NESİLLE İLGİLİ KARAMSAR DÜŞÜNCELER TAŞIDIKLARINI GÖRÜYORUM"

"Bazılarının yeni nesille ilgili karamsar düşünceler taşıdıklarını görüyorum. Ben ise gençlerimizden ümitliyim. 2023 Türkiye'sini sizler için ve sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Bir sonraki 'Kızıl elma'mız olan 2053 ise sizlere emanettir. 2071 vizyonunu sonraki nesillere kazandırma misyonunu da sizler taşıyorsunuz."

"BİZ GELECEĞİMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ"

"Biz geleceğimizden vazgeçmiyoruz, istikballe ilgili hedeflerimizi sürekli büyütüyoruz. Gezi olaylarından, 17-25 Aralık darbe girişimine, çukur eylemlerinden, 15 Temmuz'a kadar her biri tarihi nitelikte pekçok olay yaşadık. Ülkemiz hedeflerinden zerre kadar taviz vermemiştir. Köprüler yine inşa edilmiştir, yeni yeni temeller atılmaya devam edilmiştir. Bu kararlılığı gerisindeki en büyük sebep gençlerimize, güvenli huzurlu bir ülke bırakma bağlılığımızdır."

"'DARBE' DEMİYORUM, 'DEVRİM' DİYORUM"

"15 sene önce seçilme yaşı neydi? 30. Madem seçme yaşı 18'dir, seçilme niye 18 olmasın. Bunu ilk etapta 25'e indirdik, 16 Nisan'da bunu 18'e indirdik. Şimdi havuz genişledi ama birileri de dedi ki; çoluk çocuğa mı bırakacağız? Milletin tarihi o çoluk çocuk dediklerinizin bir çağı kapatık bir çağı açmasıyla doludur. Siz gençliğinize ufuk verirseniz o gençlik çok daha büyük davaların sahibi olur, şimdi bundan sonrası size ait. Devrimleri yapmak suretiyle de Türk milletinin ne kadar güçlü olduğunu dünyaya siz göstereceksiniz. Darbe demiyorum, devrim diyorum. Birileri darbe heveslisidir, biz reformlarla, devrimlerle uğraşacağız. Bizim devrimimiz Batılıların dediği gibi sessiz devrimdir. Rabbim bizi mahçup etmesin."

"BİZİM TARİHLE OLAN BAĞLARIMIZI KOPARDILAR"

"Bir ülkeyi ve milleti yenmenin en keskin yolu tarihleri ile olan ilişkilerini kesmekten geçer. Bizim tarihle olan bağlarımızı kopardılar. Bize öyle bir tarih okuttular ki, biz hep mağlubiyetlerle, ilkelliklerle, garip garip şeylerle adeta geçmişi olan tarih olduk. Anlı şanlı tarihimizi bize o şekli ile göstermediler. Diliyoruz ki müfredatımızı buna göre yeniden düzenleyeceğiz ve anlı şanlı tarihimizi kitaplarımıza bu şekilde geçeceğiz."

"FETİH RUHU İLE GELECEĞE BAŞKA BİR ŞEKİLDE BAKACAĞIZ"

"Tarih sadece geçmiş değil aynı zamanda geleceğimizi aydınlatan bir fenerdir. Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey, boyunun başına yönetici olarak seçildiğinde 23 yaşındaydı. Fatih, babası kendisine Osmanlı'nın başına geçmesini istediği zaman 13-14 yaşındaydı. Ben nasıl yönetirim dedi. Emrediyorum geçeceksin dedi. O da kabul etti; Baba, madem ki ben Devleti Aliyye Osmaniye'nin başına geçtim, padişah benim ben size emrediyorum, gelin devletin başına geçin" diyor. Bir çağı kapatıyor, bir çağı açıyor. Böyle bir ecdadımız var. Bunu öğretmekten bize kaçtılar. Böyle yetişirsek o zaman Fetih ruhu ile geleceğe başka bir şekilde bakacağız. Bu Fetih için dönemin pek çok teknolojisine sahip pek çok savaş aracını tasarlamış, harekat planını Fatih bizzat yapmıştır."

"GENÇLERİMİZE YER VERMEKTE KARARLIYIZ"

"19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Gazi Mustafa Kemal de 38 yaşında , yani genç diyebileceğimiz bir yaştaydı. Bu ülkeyi işgale yeltenenlere karşı o istiklal mücadelesini sürdürmek için oradan çıkmak başka bir şey. Bu pazar günü yapacağımız partimizin büyük kongresinden itibaren gençlerimize hak ettikleri şekilde, gençlerimize yer vermekte kararlıyız."

"GÜVENİ BOŞA ÇIKARTMAYACAKLARINDAN EMİNİM"

"Ben karşımda hep Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyacak gençlik gördüm, görüyorum. Siyasete başladığım günden bu yana beni hiç mahçup etmeyen gençlerimizin kendilerine duyduğumuz güveni boşa çıkartmayacaklarından eminim. 19 Mayıs rastgele değildir. Bu başlangıç ardından yeni devletimiz olan Cumhuriyetimizi kurmaya götürmüştür. Samsun'da başlayan 98. Cumhuriyetimizin de 94. yıl dönümü. Daha geriye doğru gidip meseleyi Kut-ul Amare'ye götürmek gerekir. Özgürlük mücadelemiz farklı görünümler altında Cumhuriyet tarihimiz boyunca da kesintisiz sürmüştür." Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yadediyorum. Gazilerimize şifa diliyorum."

"CUDİ'DE, GABAR'DA, TENDÜREK'TE MÜCADELE DEVAM EDİYOR"

"Şu anda terör örgütlerine karşı muhteşem, güçlü bir mücadele Cudi'de Gabar'da Tendürek Dağları'nda, bütün buralarda devam ediyor. Şu ana kadar 60'a yakın mağarayı bütün uçaklarımız, helikopterlerimiz vurdular. Bütün o vurulan yerler de komandolarımız tarafından temizleniyor. Buralardan 1000'e yakın ciddi, ağır silahlar çıkıyor. Lojistik destek acayip. Kar kış demeden mücadeleyi sürdüren Mehmetçiğimiz, bunlar alnı öpülesi vatan evlatlarıdır. Bunlarla bize geleceğe yürüyoruz."

"15 TEMMUZ'DA GENÇLERİMİZLE BİR KEZ DAHA GURUR DUYDUK"

"15 Temmuz darbe girişiminde gençlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Orada gençlerimizin o tankların altına gidişi rastgele bir olay değil. Gençlerimiz olmamış olsa, FETÖ alçakları, FETÖ kahpeleri bugün bu ülkede başka bir şey estireceklerdir. Bir kısmı içerde, kimi Yunan'a sığınıyor, kimi başka yere sığınıyor. Onları yine kovalayacağız. Onları da bulundukları yerde arayacağız, kovalayacağız bulacağız. Gençler vatana hizmet sadece şehadete yürümekle olmuyor. Vatana hizmet aynı zamanda bu millete her alanda en iyi hizmeti vermeyi gerektiriyor."

"ÇOK ŞEYLER BEKLİYORUZ"

"Sanatta da, sporda da, bilimde de çok şeyler bekliyoruz. Durup ciddi bir muhasebe yapmanız şarttır. Hep aynı tavsiyeyi veriyorum, "oku, düşün, uygula, neticelendir". Ben bazen uluslararası toplantılarda söylerim, "bizim işimiz hatice değil netice" derim. Bu iş böyle. Netice. Neticeyi aldığımız anda Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıktığını göreceğiz. Siyaset aynı zamanda insan yönetme sanatıdır. Bunu başardığın zaman aynı zamanda iyi siyasetçi oluyorsun. Böylesi bir alanda gençlerin olmaması düşünülemez. Az önce de söylendi, aranızda olimpiyat şampiyonları, dünya, Avrupa şampiyonları var. Genç kardeşlerimiz var. Onlarla iftihar ediyor, 'yetmez' diyoruz. 2002 yılı kasım ayında ülkeyi yönetme zorunluluğunu üstlendiğimizde bu anlayışla yola çıktık, gençlerimizin eğitimine önem verdik. Biz 70-80-90 kişilik sınıflarda okunan dönemlerden geçtik. Şimdi bu ortalamanın 30 ve altına indiğini görüyoruz. 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. 'Sen üniversiteye gel' demiyoruz artık. Eksiğimiz var, nedir?"

DERSHANELERİN KAPATILMASI

FETÖ terör örgütünün bize ilk saldırısı buradan geldi. Kaynak oradaydı. Musluk kapatılınca çılgına döndüler. Darbe girişimine bundan dolayı girdiler.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Gençlerimizle yönelik hizmetlerimizin yaygınlaştırılması için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı kurduk. 14-25 yaş arası nüfusumuz 13 milyon. Bizim en büyük sermayemiz gençlerimizdir. Eğitimde fırsat eşitsizliğini tek tek kaldırdık. Katsayı zulmüne son verdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. Türkiye'de ilk defa sosyal bilimler ve spor liseleri faaliyete geçtik. Gençlerimizin 25 yaş öncesinde GSS borçlarını sildik. Yeni evlenecek gençlerimize çeyiz hesabı uygulamasını başlattık. Üniversitesiz il kalmadı.

Bugün üniversitelerimizde 7 milyon gencimiz eğitim görüyor. Ayrıca farklı ülkelerden 102 bin öğrencimiz var. Doktora öğrencilerimizi teşvik etmek için 100 alanda 200 öğrencimize burs verdik. Lisans öğrencilerine ödenen 45 liralık bursu, 425 liraya yükselttik. Geçtiğimiz yıl 1516 öğrenciye burs ve kredi verilmesini sağladık.

Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili gençler, biz gençlik merkezlerine büyük önem verdik. Gençlik merkezleriyle, 81 ilde gençlerimizin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlerde bulunmasına imkan sağladık. Lisanslı sporcu sayımız 7 milyonu aşmış durumda. Gençlerimizin kültürel ve sanatsal faaliyetlerini destekledik.

Hayallere kurmaya, projeler geliştirmeye, yarınlar için fikir üretmeye devam edin sevgili gençler. Biz devlet olarak yanınızda olacağız ve sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Bizden alacağınız bu emaneti çok daha ileri seviyeye taşıyacağınıza şüphe duymuyoruz. Sevgili gençler, milli bayramlar istikbalimiz için ne bedeller ödediğimizi hatırlamamıza vesile ediyor. Bizim tarihimizde çok değerli dersler vardır. Ülkemizin gençlerimizden beklentisi yüksektir. Eğitim sürecinizi en iyi şekilde tamamlayıp, etrafınızı aydınlatın. Nerede bir eksik görürseniz tamamlamaya gayret edin. Asla doğrularınızdan ayrılmayın ve ideallerinizin takipçisi olun. Her bir insana kucak açın. Merhamet ve şefkat sahibi olun. Ülkemizi ve insanlarımızı muhabbetle sevin. Her zaman daha iyisini başarmak için mücadeleden vazgeçmeyin. Barışın, hoşgörünün, demokrasinin ve özgürlüklerin en seçkin savunucusu olacaksınız. Asla ümidinizi, heyecanınızı yitirmemelisiniz. Geçmişi iyi bilmemiz, bu toprakları iyi tanımamız gerekiyor. Hepinizi çok seviyor, hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyor, Türkiye'nin geleceği olan siz gençlere güveniyoruz. Allah yüzünüzden tebessümü, gözlerinizden ışığı eksik etmesin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.