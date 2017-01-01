ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Mehmet Görmez
GÜNDEM

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez büyük tehlike atlattı!

Van'da düzenlenen temel atma töreninde aniden bastıran fırtına nedeniyle platformun kısmen çökmesi sonucu Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli büyük tehlike atlattı

19 Mayıs 2017 Cuma, 16:50:10 Güncelleme: 16:59:34 İHA

Van İl Müftülüğü için Eski Araştırma Hastanesi yakınlarında yapılacak bina için temel atma töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Van Valisi İbrahim Taşyapan, AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, kurum amirleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı tören, aniden esen fırtınanın azizliğine uğradı.

PLATFORMUN DEMİR AYAKLARI FIRTINA NEDENİYLE YERİNDEN ÇIKTI

İHA'nın haberine göre; AK Parti Van Milletvekili Beşir Atalay'ın konuşması sırasında davetliler için kurulan platformun demir ayaklıkları fırtına nedeniyle yerinden çıktı. Yaşanan çökme esnasında davetliler etrafa kaçışırken, Mehmet Görmez ise korumalar tarafından alandan çıkarıldı. Aralarında Mehmet Görmez'in de bulunduğu çok sayıda davetli adeta büyük tehlike atlattı. Fırtına nedeniyle kısa süreliğine ara verilen tören, daha sonra butona basılarak temele ilk harcın dökülmesiyle son buldu. Görmez ve beraberindekiler ise daha sonra buradan ayrıldı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
'Kutlu Doğum Haftası'nın adı ve tarihine ilişkin karar açıklandı
GÜNDEM

'Kutlu Doğum Haftası'nın adı ve tarihine ilişkin ...
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Regaip Kandili'ni Selimiye Camisi'nde kutladı
GÜNDEM

Diyanet İşleri Başkanı Görmez Regaip Kandili'ni ...
Mehmet Görmez: Küpesine, dövmesine, sakalına, asla müdahil olmayın
GÜNDEM

Diyanet İşleri Başkanı: Küpesine, dövmesine, sakalına ...
Sivas'ta ekmekten cıvata çıktı
GÜNDEM

Demir bakımından zengin ekmek yapmışlar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj: Gençlere yer vermekte kararlıyız
GÜNDEM

Kongre öncesi mesaj: Gençlere yer vermekte kararlıyız
Konya'da duasını yaparken yağmura yakalandılar
GÜNDEM

Duasını yaparken yakalandılar!
Adana'da kardeş cinayeti
GÜNDEM

"EŞİN ERKEKLERLE GÖRÜŞÜYOR ONDAN AYRIL" DEDİ, DEHŞET SAÇTI!
Konya'da duasını yaparken yağmura yakalandılar
GÜNDEM

DUASINI YAPARKEN YAKALANDILAR!
Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez büyük tehlike atlattı!
GÜNDEM

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI!
Sivas'ta ekmekten cıvata çıktı
GÜNDEM

DEMİR BAKIMINDAN ZENGİN EKMEK YAPMIŞLAR!
Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü gazetesine ziyaret
GÜNDEM

KILIÇDAROĞLU'NDAN SÖZCÜ GAZETESİNE ZİYARET
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj: Gençlere yer vermekte kararlıyız
GÜNDEM

KONGRE ÖNCESİ MESAJ: GENÇLERE YER VERMEKTE KARARLIYIZ