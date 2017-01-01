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Yolcu uçağında Emine Erdoğan sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bugün yolcu uçağı ile seyahat etti

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:12:09 Güncelleme: 17:25:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, bugün Business Class bölümü olmayan Anadolu Jet’e ait TK7243 sefer sayılı 09.15 Ankara-İstanbul yolcu uçağıyla seyahat etti. Yolcu uçağında vatandaşlarla birlikte yer alan Emine Erdoğan’a yalnızca dört koruması ve danışmanı eşlik etti.

Uçuş öncesinde pilot, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin kutlama anonsu yaptı. Emine Erdoğan, yolcularla birlikte anonsu alkışladı.

Kaynak: Super Haber

 

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