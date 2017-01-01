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Muğla'da yanmış ceset bulundu

Ekipler, şahsın, önce av tüfeğiyle vurulup ardından benzinle yakılmaya çalışıldığını belirledi

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:38:24 Güncelleme: 17:39:49 AA

Muğla'nın Milas ilçesinde silahla vurulduktan sonra yakılmış erkek cesedi bulundu.

Güllük Mahallesi liman yolu kenarında hareketsiz halde yatan bir kişiyi görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, şahsın, önce av tüfeğiyle vurulup ardından benzinle yakılmaya çalışıldığını belirledi.

Cesedin, Güllük Mahallesinde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Ziya Temura (29) ait olduğu tespit edildi. Temurun aynı evde kaldığı 5 arkadaşı sorgulanmak üzere Milas Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Temurun cesedi 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine, oradan da Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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