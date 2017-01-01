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TSK sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'deki temaslarında iletilen, "Türkiye'ye saldırı olursa angajman kurallarını uygularız" mesajı kapsamında, TSK olası bir saldırıya karşı her türlü operasyon hazırlığını tamamladı

19 Mayıs 2017 Cuma, 17:40:31 Güncelleme: 17:42:16 AA

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sınırın Suriye veya Irak tarafındaki terör örgütü PKK/YPG/PYD unsurlarından gelebilecek olası bir saldırıya verilecek her türlü cevaba ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda Hava Kuvvetleri Komutanlığı, düzenleyeceği olası harekatlara ilişkin çalışmalarını yaparken, kullanılacak üs komutanlıklarında da hazırlıklar sona erdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar da olası sınır ötesi harekatlara yönelik senaryolarını oluşturdu. Bununla ilgili sınıra zırhlı araç ve mühimmat takviyeleri yapılırken bazı birlikler sınır hattına yakın bölgelere kaydırıldı.

Sınır hattında, olası operasyonda birliklere lojistik destek sağlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlandı. Mehmetçik için çadır ve konteynerler bölgeye gönderildi, olası ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hazırlıklar bitirildi.

Bu kapsamda Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgelerin karşısında yer alan birliklerde alarm düzeyi artırıldı.

"MESAJ ÇOK NET"

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de ziyaretinde, Türkiye'nin bir tehditle karşılaşması durumunda terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye misliyle karşılık verileceğinin açık ve net olarak aktarıldığını vurguladı.

Türkiye'nin bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini ifade eden Ağar, TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı ile Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlendiği hava harekatını anımsattı.

Daha sonra terörist unsurlarca hudut birliklerine çeşitli saldırıların düzenlendiğini belirten Ağar, "Bu saldırılara karşılık verildi. Burada çok net bir mesaj var. Eğer bu coğrafyadan, sizin verdiğiniz garantiye rağmen bize bir tehdit olursa, biz bu tehdide karşı sadece ateşle karşılık vermek anlamında değil, başka türlü tedbirler de alabiliriz. Sonuçta o tehdidin varlığının ortadan kaldırılması gerekiyor. Nerede? Yerinde. Bu anlamda Türkiye'nin ortaya koyduğu bu kararlılığı iyi anlamak gerekiyor." diye konuştu.

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