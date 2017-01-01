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Erdoğan HSK üyelerini belirledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) üyelerini belirledi

19 Mayıs 2017 Cuma, 18:28:20 Güncelleme: 19:12:10 HABERTURK.COM

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ( HSK) üyeleri seçim süreci tamamlandı. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Meclis'in 7 üyeyi seçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da kendi kontenjanından 4 ismi belirledi. Erdoğan, HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç ile Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci'yi yeni HSYK üyeleri olarak atadı. Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı ile 13 üyeli yeni HSK 7 Haziran'da göreve başlayacak.

Kurul'un 4 üyesinin Cumhurbaşkanı, 7 üyesinin ise TBMM tarafından seçileceği hüküm altına alınmıştı. Adalet Bakanı ve Müsteşarı da Kurul'un doğal üyesi olacak. TBMM Genel Kurulu hafta başında 7 HSK üyesini belirledi. Yargıtay üyeleri Yaşar Şimşek, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan (mevcut HSYK Üyesi) ile Danıştay Üyesi Cafer Ergen, akademisyen Ali Cengiz Köseoğlu ve avukatlar Songül Yazar ile Hamit Kocabey HSK üyeleri olmuştu.

AVUKATLAR DANIŞTAY'A

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevcut HSYK'nın avukat kökenli üyeleri Muharrem Özkaya, Aysel Demirel, Hayriye Şirin Ünsel ve Rasim Aytin'i Danıştay üyeliğine atadı.

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  • Misafir 3 dakika önce
    Umarım içinde fetöcü yokturdur.
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