Yunan adalarında "19 Mayıs" yoğunluğu

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Midilli-Ayvalık arasında ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten Soyak, şöyle konuştu:

"Yoğun iş temposu nedeniyle büyük şehirlerde bunalan çalışanlar, 3 günlük tatili en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Yunanistan'ın Ege'deki adalarının ekonomik olması başta olmak üzere, tatilcilerin yabancı bir ülkeyi görmek istemesi ve tatilin 3 gün olması talebi arttırdı. Olumsuz hava koşullarına rağmen oldukça yoğun bu talebi karşılayabilmek için ek seferler düzenledik. Bu yoğunluk bugün başladı. Cumartesi ve pazar günü de artarak devam edecektir. Bu 3 günlük tatil, turizm sezonu öncesinde Ayvalık esnafına ve biz turizm acentelerine can suyu oldu."