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Çorum'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Çorum'da öğrencileri taşıyan minibüs Çorum-Mecitözü karayolunda devrildi, kazada 12 kişi yaralandı

19 Mayıs 2017 Cuma, 23:36:30 Güncelleme: 23:42:23 AA

Çorum'da Kur'an kursu öğrencilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

Mehmet Berçin'in kullandığı minibüs, Çorum-Mecitözü karayolunun 23. kilometresindeki Elvançelebi mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile beraberindeki 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mecitözü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 10'u, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İlk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki yaralının, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Minibüstekilerin, Mecitözü ilçesindeki bir Kur'an kursunun öğrencileri oldukları belirtildi.

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