‘Çirkin’ cinayetinde 5 sır

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Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre ifadelerindeki çelişki üzerine gözaltına alınan Fatma Yumaç, azmettirici olduğu öne sürülen ‘Çirkin’ lakaplı kişinin siyah cipinin her gün evlerinin önünden geçtiğini söyledi. Eşinin ‘Çirkin’den aldığı 3 bin lirayı cinayetten önce kendisine verdiği iddiasını yalanlayan Yumaç, savcılıkta ise ‘Maaşımız’ diyerek 3 bin TL verdiğini söyledi.