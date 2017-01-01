‘Çirkin’ cinayetinde 5 sır

Antalya Finike’de mermer ve taş ocaklarına karşı mücadeleleriyle tanınan Ali Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çiftini 50 bin TL karşılığında öldürdüğünü iddia eden Ali Yumaç’ın eşi Fatma Yumaç (31) da ‘yardım-yataklık’tan tutuklandı.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre ifadelerindeki çelişki üzerine gözaltına alınan Fatma Yumaç, azmettirici olduğu öne sürülen ‘Çirkin’ lakaplı kişinin siyah cipinin her gün evlerinin önünden geçtiğini söyledi. Eşinin ‘Çirkin’den aldığı 3 bin lirayı cinayetten önce kendisine verdiği iddiasını yalanlayan Yumaç, savcılıkta ise ‘Maaşımız’ diyerek 3 bin TL verdiğini söyledi.
Ali Yumaç’ın “Eşim parayla bazı borçlarımızı ödedi” ifadesini de yalanlayan Fatma Yumaç, “Borç ödemedim. Verdiği 700 TL’yi de nereden bulduğunu sormadım” dedi. Zanlının, çaldığı parayla eşine aldığı cep telefonuna el konuldu.
Çifte ait üçer telefon hattının baz istasyonu kayıtları da incelemeye alındı. Dava için 11 avukat gönüllü olurken, çevreciler cinayeti protesto etmek ve mermer ocaklarına dikkat çekmek için 27-28 Mayıs’ta Antalya’da buluşacak.
SORU İŞARETLERİ
1- Cinayet öncesi ormanda çıkan yangının sorumlusu belirlenemedi. Büyüknohutçu’nun yangınla ilgili Ali Yumaç’ı şikâyet edeceği belirtiliyordu.