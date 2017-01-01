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Mardinli Azat’ın tek isteği işitme cihazı

Mardinli 17 yaşındaki yüzde 50 işitme engelli Azat Ertaş, yürüyüş sporunda 4 kez Türkiye rekoru kırıp Milli Takım’a seçildi. Azat’ın yeni şampiyonluklar için tek isteği işitme cihazı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 07:05:42 Güncelleme: 07:22:57

Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde yaşayan 17 yaşındaki Azat Ertaş, 2 yıl önce beden eğitimi öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Halil İbrahim Erkan aracılığıyla yürüyüş sporuna başladı. Yüzde 50 işitme kaybı bulunan Ertaş, yürüyüş sporundaki başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. İlk kez katıldığı Türkiye 16 yaş altı yürüyüş yarışmasında 3’üncü olmayı başaran Ertaş, ocak ayında düzenlenen Türkiye Salon Yürüyüş Şampiyonası’nda 3 bin ve 5 bin metrelerde rekor kırarak Türkiye şampiyonu oldu.

HEDEFİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Lise öğrencisi Azat Ertaş, şubat ayında Antalya’da gerçekleştirilen olimpik deneme müsabakalarında da birinci olarak milli formayı giymeye hak kazandı. İlk kez giydiği milli formayla Yunanistan’da düzenlenen Balkan Şampiyonası’nda 3. olmayı başaran Ertaş, Mardin’in gurur kaynağı oldu. Azmiyle engelleri bir bir aşan Azat, gözünü temmuz ayında düzenlenecek Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda birincilik kürsüsüne dikti.

Mardinli 4 çocuklu Ertaş Ailesi’nin ikinci çocukları olan Azat, maddi imkânsızlıklar nedeniyle 5 kilometre uzaklıktaki antrenman sahasına yürüyerek gidiyor. Hocası Halil İbrahim Erkan’la birlikte Dünya şampiyonasına hazırlanan Azat’ın tek isteği ise bir işitme cihazı. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle işitme cihazı alamayan Azat, bu durumun yarışmasına engel olmadığını ancak iletişim kurmakta sıkıntı yaşadığını söylüyor.

 

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