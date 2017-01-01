Taksim'de madde bağımlısı çocukların yürek burkan görüntüleri

Beyoğlu Taksim Meydanı ve çevresinde madde bağımlısı küçük yaştaki çocukların içler acısı hali kameralara yansıdı. Bir grup genç yakaladıkları madde bağımlısı 2 çocuğu ateşte yakmakla tehdit etti.



DHA'nın haberine göre, Taksim meydanı ve Cumhuriyet alt geçidinde madde çekerek yürüyen küçük yaştaki 2 çocuk kameralara yansıdı. Alt geçitten meydana çıkan çocuklar kendilerini uyaran basın mensubuna görüntü çekmemesi için el hareketi yaptı.

"BİZ DE O YOLLARDAN GEÇTİK"

Bir grup genç, yakaladıkları madde bağımlısı 2 çocuğun ellerindeki kimyasal maddeyi ateşe verdi. Daha sonra çocukları yaktıkları ateşte yakmakla tehdit eden gençler, "Bizim de kardeşimiz var, onların ağabeyleri belki peşine düşmüyorlar ama görünce bizim içimiz yanıyor. Biz de o yollardan geçtik, kimsenin kaybetmesini istemiyoruz. Bizim elimizden tutan olmadı. Biz de bu yollara girdik ama bilmiş olarak şimdi onların elinden almasak aciziz. Biz de bunu geçmişimizde yaşadık" diye konuştular.