Konya'da otomobil gaz kaçağından alev aldı, sürücü yaralandı

DHA'nın haberine göre, olay, dün saat 14.45 sıralarında Konya'nın merkez Selçuklu İlçesi Fatih Mahallesi İstanbul Yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

OTOMOBİLİN İÇİ ALEV ALDI, CANINI ZOR KURTARDI!

Yasin A., akaryakıt istasyonuna gelip önce LPG doldurdu. Ardından benzin almak için pompa değiştirdi. Otomobile benzin doldurulurken, iddiaya göre LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevler yükseldi. Alevler kısa sürede kendiliğinden sönerken o sırada araç içinde bulunan Yasin A., araçtan çıkıp canı zor kurtardı. Bu sırada akaryakıt istasyonu çalışanları yangın tüpleriyle müdahale etti. Ardından aracı akaryakıt pompaları yanından uzaklaştırdı.





YÜZÜNDE YANIKLAR OLUŞTU!

Yüzünde hafif yanıklar oluşan Yasin A. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Akaryakıt istasyonunun işletme müdürü Mustafa Sarıkulak, "LPG tankındaki gaz kaçağından dolayı alevlerin yükseldiği belirlendi'' dedi.