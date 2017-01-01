ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Konya
GÜNDEM

Konya'da fidye için kaçırılan İranlı mühendis sahtecilikten tutuklandı

İranlı mühendisi kaçırdıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 kişi ifadelerinde, sahte pasaport sağlayan Kazem M.'yi, zengin olduğu düşüncesiyle rehin aldıklarını söylediği öğrenilmişti

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:45:10 Güncelleme: 10:46:49 AA

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdığı ileri sürülen Afganistan uyruklu 6 zanlı ile kurtarılan mühendis, evrakta sahtecilikten tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüsten, kurtarılan mühendis Kazem M. (43) ise evrakta sahtecilikten adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 kişi ifadelerinde, isteyenlere sahte pasaport sağlayan Kazem M'yi, zengin olduğu düşüncesiyle rehin aldıklarını söylediği öğrenilmişti.

Kimseye sahte pasaport sağlamadığını öne süren Kazem M'nin, Türkiye'ye geldikten sonra kargoya verdiği kutularda çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi ve mührün ele geçirildiği bildirilmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
  • Misafir 4 dakika önce
    alayını sınırdışı etmek lazım bunların. bizim derdimiz bize yeter
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Konya'da otomobil gaz kaçağından alev aldı, sürücü yaralandı
GÜNDEM

Konya'da facianın eşiğinden dönüldü!

Konya'da duasını yaparken yağmura yakalandılar
GÜNDEM

Duasını yaparken yakalandılar!
Konya'da fidye için rehin alındığı iddia edilen İranlı mühendis kurtarıldı
GÜNDEM

İranlı mühendis bu halde bulundu!
Konya'da dehşet saçan eski koca tutuklandı
GÜNDEM

Oğlunun bıraktığı notu gördü, hepsini öldürdü!
Konya'da eski koca dehşeti
GÜNDEM

Eski koca dehşetinin ayrıntıları ortaya çıktı!
Konya'da iki kuzen tartıştıkları kişiyi bıçakladıktan sonra eve gidip uyumuş
GÜNDEM

Kuzenler uykuda yakalandı!
'Rabia' AK Parti tüzüğüne girdi
GÜNDEM

'RABİA' AK PARTİ TÜZÜĞÜNDE
Konya'da fidye için kaçırılan İranlı mühendis sahtecilikten tutuklandı
GÜNDEM

DÜN BU HALDE BULUNMUŞTU, BUGÜN TUTUKLANDI!
FETÖ'den tutuklananlar ve gözaltına alınanlar (20 Mayıs 2017)
GÜNDEM

FETÖ OPERASYONLARINDA 20 MAYIS GÜNLÜĞÜ
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar görevden alındı
GÜNDEM

DİYANET'TE FLAŞ GÖREVDEN ALMA
Antalya Gazipaşa Limanı'nda ceset alarmı
GÜNDEM

O İHBAR HAREKETE GEÇİRDİ! "2 KIZ ÇOCUĞU AĞLAYARAK, PANİK İÇERİSİNDE YANIMIZA GELDİ"
Konya'da otomobil gaz kaçağından alev aldı, sürücü yaralandı
GÜNDEM

KONYA'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!