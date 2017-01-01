Konya'da fidye için kaçırılan İranlı mühendis sahtecilikten tutuklandı

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdığı ileri sürülen Afganistan uyruklu 6 zanlı ile kurtarılan mühendis, evrakta sahtecilikten tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı, yağma ve kasten öldürmeye teşebbüsten, kurtarılan mühendis Kazem M. (43) ise evrakta sahtecilikten adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya'da, İranlı mühendisi fidye için kaçırdıkları iddiasıyla dün gözaltına alınan Afganistan uyruklu 6 kişi ifadelerinde, isteyenlere sahte pasaport sağlayan Kazem M'yi, zengin olduğu düşüncesiyle rehin aldıklarını söylediği öğrenilmişti.

Kimseye sahte pasaport sağlamadığını öne süren Kazem M'nin, Türkiye'ye geldikten sonra kargoya verdiği kutularda çok sayıda sahte pasaport, damga, yazıcı, kaşe, dijital baskı makinesi ve mührün ele geçirildiği bildirilmişti.