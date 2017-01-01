ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Recep Tayyip Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:46:05 Güncelleme: 13:16:44 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

"BU ÜLKE NE ÇEKTİYSE AŞAĞILIK KOMPLEKSİNDEN ÇEKTİ"

Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikri kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sarih ilim deryasından istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez. Bu ülke ne çektiyse aşağılık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı jakobenler yapmıştır.

"DAHA DÜNE KADAR YASAKÇI ZİHNİYETİN SAVUNUCULARI..."

Kendi ideolojileri dışındakilere hayat hakkı tanımayanlar, bugün düşünce özgürlüğü üzerinden şahsımızı, hükümetimizi ve devletimizi hedef alıyorlar. Biz sizi biliyoruz. Sizler bu ülkede kendi düşünce dünyanızın ilim adamlarına bile üniversitelerde hayat hakkı tanımadınız, onları dahi sokağa attınız. Biz sizi iyi tanırız. Daha düne kadar yasakçı zihniyetin en ateşli savunucuları olanlar, bugün demokrasi fanatiği numarasıyla kendini paralıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hürriyet katliamlarıyla dolu olanların bize ders vermeye kalkması komik kaçıyor, komik.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
7 Haziran'da işbaşı yapacak olan HSK üyeleri kimlerdir?
GÜNDEM

İşte 7 Haziran'da göreve başlayacak olan HSK üyeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre öncesi mesaj: Gençlere yer vermekte kararlıyız
GÜNDEM

Kongre öncesi mesaj: Gençlere yer vermekte kararlıyız
TSK sınır ötesi harekat için olası senaryoları hazırladı
GÜNDEM

TSK sınır ötesi harekat için olası senaryoları ...
RTÜK'te Mevhibe İnönü'ye hakaret tartışması
GÜNDEM

RTÜK'te Mevhibe İnönü'ye hakaret tartışması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '19 Mayıs' mesajı
CHP'den Suriye önerisi: Türkiye, muhaliflerle Esad'ı barıştırmalı
GÜNDEM

CHP'den Suriye ve Esed önerisi
Diyanet'te görevden alma
GÜNDEM

DİYANET'TE FLAŞ GÖREVDEN ALMA
Bağcılar'da kadına sopalı dayak kamerada
GÜNDEM

YER: BAĞCILAR... KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE SALDIRDILAR
Nihal Olçok, şehit eşi Erol Olçok ve şehit oğlu Abdullah'ı anlattı
GÜNDEM

İLK KEZ TV'DE ANLATTI: 11 GÜN GEREKTİĞİ GİBİ AĞLAYAMADIM
Manisa'da yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
GÜNDEM

VAHŞET! BOĞAZINI KESİP YOLA ATMIŞLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
GÜNDEM

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞUYOR
'Rabia' AK Parti tüzüğüne girdi
GÜNDEM

'RABİA' AK PARTİ TÜZÜĞÜNDE