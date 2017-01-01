Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

"BU ÜLKE NE ÇEKTİYSE AŞAĞILIK KOMPLEKSİNDEN ÇEKTİ"

Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikri kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sarih ilim deryasından istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez. Bu ülke ne çektiyse aşağılık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı jakobenler yapmıştır.

"DAHA DÜNE KADAR YASAKÇI ZİHNİYETİN SAVUNUCULARI..."

Kendi ideolojileri dışındakilere hayat hakkı tanımayanlar, bugün düşünce özgürlüğü üzerinden şahsımızı, hükümetimizi ve devletimizi hedef alıyorlar. Biz sizi biliyoruz. Sizler bu ülkede kendi düşünce dünyanızın ilim adamlarına bile üniversitelerde hayat hakkı tanımadınız, onları dahi sokağa attınız. Biz sizi iyi tanırız. Daha düne kadar yasakçı zihniyetin en ateşli savunucuları olanlar, bugün demokrasi fanatiği numarasıyla kendini paralıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hürriyet katliamlarıyla dolu olanların bize ders vermeye kalkması komik kaçıyor, komik.