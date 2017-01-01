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Erdoğan: Bize ders vermeye kalkmaları komik kaçıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha düne kadar yasakçı zihniyetin en ateşli savunucuları olanlar, bugün demokrasi fanatiği numarasıyla kendini paralıyor" dedi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 10:46:05 Güncelleme: 13:29:07 AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İbn Haldun Üniversitesi Sempozyumu'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

"BU ÜLKE NE ÇEKTİYSE AŞAĞILIK KOMPLEKSİNDEN ÇEKTİ"

Nasıl kökleriyle bağı kopan bir çınar kurursa, medeniyet birikimiyle irtibatını koparan bir ülke de fikri kuraklığa maruz kalır. Yüzyıllara sarih ilim deryasından istifade etmeden özgün eserler verilemez. Geçmişi yok sayarak geleceğe yürünemez. Bu ülke ne çektiyse aşağılık kompleksinden çekmiştir. Bu millete en büyük zulmü, bağrından çıktığı toplumun değerlerine düşman, yasakçı, baskıcı jakobenler yapmıştır.

"DAHA DÜNE KADAR YASAKÇI ZİHNİYETİN SAVUNUCULARI..."

Kendi ideolojileri dışındakilere hayat hakkı tanımayanlar, bugün düşünce özgürlüğü üzerinden şahsımızı, hükümetimizi ve devletimizi hedef alıyorlar. Biz sizi biliyoruz. Sizler bu ülkede kendi düşünce dünyanızın ilim adamlarına bile üniversitelerde hayat hakkı tanımadınız, onları dahi sokağa attınız. Biz sizi iyi tanırız. Daha düne kadar yasakçı zihniyetin en ateşli savunucuları olanlar, bugün demokrasi fanatiği numarasıyla kendini paralıyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Biz bunların cemaziyelevvelini gayet iyi biliriz. Sicili hak ve hürriyet katliamlarıyla dolu olanların bize ders vermeye kalkması komik kaçıyor, komik.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI 'DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ' OLAMAZ"

Bizim mücadelemiz farklı düşüncelerle değil, bizim mücadelemiz terörle, terör örgütleriyle ve bu cinayet şebekelerine sözlü ve fikri mühimmat sağlayanlarladır. Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütlerinin propagandasını yapmak düşünce özgürlüğü kapsamına girmez. Hiçbir medeni devlet terör şebekelerinin üniversitelerde yuvalanmasına, üniversiteleri eğitim kamplarına dönüştürmesine izin vermez. Silah, molotof ve şiddet asla hak aramanın aracı olamaz.

"YERİNİ, YURDUNU BİLEN KUŞAKLA YOLA DEVAM EDEBİLİRİZ"

Tabii ne Batı'yı bilen ne de Doğu'yu özümsemiş, parçalanmış karakterlerle değil, yerini, yurdunu, kültürünü bilen kuşakla yolumuza devam edebiliriz. Bizim tarih boyunca ne ilmin kaynağıyla ne de alimin kimliğiyle sorunumuz oldu. İyi, faydalı ve güzel olan ne varsa aldık, hayatımıza tatbik ettik.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 23 dakika önce
    annem bana sormuştu, oğlum ben kapalıyım, beni alırlarmı üniversiteden içeri diye... işte bunlar hep o yasakçı zihniyetin ülkemiz insanları üzerinde bıraktığı korku ve ötekileştirmenin izleri.insanlıktan nasibi olmayanların demokrasiden bahsetmesi gücüme gidiyor.
  • Misafir 45 dakika önce
    Bunların alayı yasakçı. En doğrusunu tabiki reis bilir
  • Misafir 53 dakika önce
    ülkemizde kekolara yer yok
  • Misafir 53 dakika önce
    kürtler suriyelilerle beraber suriye ve avrupaya gönderilsin
  • Misafir 54 dakika önce
    erdoğanı destekliyoruz ülkemizde kürt terörist istemiyoruz
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