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Manisa'da yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu

Polis, otomobilde yaptığı incelemede, kan izlerinden yola çıkarak bir boğuşma olduğunu belirledi

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:53:58 Güncelleme: 11:57:18 DHA

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, boğazı kesilerek öldürülen bir erkeğe ait ceset bulundu.

DHA'nın haberine göre, Eski Selendi Yolu Asri Mezarlık yakınlarındaki yol kenarında saat 22.30 sıralarında yerde kişinin kanlar içerisinde olduğunu görenler polise haber verdi. Sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Ali S. adlı kişinin boğazı kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Ekipler Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri'nde elektrikçi olarak çalıştığı saptanan Ali S.'nin otomobilini, yaklaşık 50 metre ileride terk edilmiş halde buldu. Polis, otomobilde yaptığı incelemede, kan izlerinden yola çıkarak bir boğuşma olduğunu belirledi. Soruşturma sürdürülüyor.

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