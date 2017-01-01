SON DAKİKA

Sabah saatlerinden beri Akdeniz'de farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. İşte Akdeniz'de meydana gelen depremler ve büyüklükleri...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 11:44'te merkezi Manisa'nın Alaşehir ilçesi olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından saat 14:06'da Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi ve deprem Muğla'da ve bazı çevre bölgelerde de hissedildi.

Sonrasında saat 14:11 ve 14:13'te peş peşe iki deprem daha meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 3,3 olarak ve ikinci depremin büyüklüğü de 2,6 olarak açıklandı.