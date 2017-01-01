ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Akdeniz'de deprem
GÜNDEM

SON DAKİKA - Akdeniz'de deprem!

Sabah saatlerinden beri Akdeniz'de farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor.

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 11:56:06 Güncelleme: 15:04:25

Sabah saatlerinden beri Akdeniz'de farklı büyüklüklerde depremler meydana geliyor. İşte Akdeniz'de meydana gelen depremler ve büyüklükleri...

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 11:44'te merkezi Manisa'nın Alaşehir ilçesi olan 3,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ardından saat 14:06'da Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldi ve deprem Muğla'da ve bazı çevre bölgelerde de hissedildi.

Sonrasında saat 14:11 ve 14:13'te peş peşe iki deprem daha meydana geldi. İlk depremin büyüklüğü 3,3 olarak ve ikinci depremin büyüklüğü de 2,6 olarak açıklandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Manisa'da yol kenarında boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
GÜNDEM

Vahşet! Boğazını kesip yola atmışlar
Manisa'da bir kişi evli kızı ile birlikte uygunsuz yakaladığı yakınını öldürdü
GÜNDEM

Evli kızı ile akrabasını yakaladı, sonrası korkunç!
Manisa'da bebeğini poşete bırakıp kaçan anne tutuklandı
GÜNDEM

Bebeğini poşete bırakıp kaçtı!
Manisa çöplüğünde yangın
GÜNDEM

Çöplükte korkutan yangın! Karadan ve havadan müdahale ...
Manisa'daki hamile kadına darp davası ertelendi
GÜNDEM

Hamile kadına darp davasında yeni gelişme
Yeni doğan bebek poşetin içinde sokağa bırakıldı
GÜNDEM

Yeni doğan bebeği poşetle sokağa bıraktılar