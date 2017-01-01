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Antalya'da bir kişi oğlunu görmek için bıçakla kreşi bastı

Emrah Ö.'nün yarım saat boyunca kreştekilere korkulu anlar yaşattığı olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:35:45 Güncelleme: 14:44:00 DHA

Antalya'da bir süre önce cezaevinden çıkan 31 yaşındaki Emrah Ö., ayrıldığı eşinin oğlunu göstermediği iddiasıyla, bu sabah bıçakla oğlunun gittiği kreşi bastı. Emrah Ö.'nün kreş sahibi ve çalışanlara saldırdığı, korkulu anlar yaşattığı dakikalar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre olay, Kepez İlçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki özel bir kreşte bugün saat 08.50 sıralarında meydana geldi. Çeşitli suçlardan 3 sabıka kaydı bulunan ve bir süre önce cezaevinden çıkan Emrah Ö., boşandığı eşi Berivan B.'nin, oğlu M.A.Ö.'yü kendisine göstermediğini iddia etti. Emrah Ö., oğlunu görmek için bu sabah saatlerinde kaldığı kreşe gitti. Emrah Ö., görevlilere oğlunu görmek istediğini söyledi. Görevliler ise Emrah Ö.'yü alkollü olduğu gerekçesiyle içeri almadı.

BIÇAK ÇEKİP İÇERİ GİRDİ

Bunun üzerine Emrah Ö., yanındaki ekmek bıçağıyla görevlileri tehdit ederek kreşi bastı. Binada yanında çocukları bulunan velileri ve görevlilere bağırıp tehditler savuran Ö., daha sonra kreş sahibi F.D.'nin odasına yöneldi. Durumu fark eden F.D., kapıyı kapatıp engel olmak istedi. Ancak Emrah Ö., kapıyı tekmeleyip odaya girdi. F.D., kendisine bıçakla saldıran Ö.'yü düşürerek odadan dışarıya kaçtı. Ö., elindeki bıçakla F.D.'yi kovalamaya başlarken koridordaki veliler ve görevliler, yanlarındaki çocuklarla üst katlara kaçarak sınıflara sığındı.

OĞLUNU ALIP KAÇTI

Yaşanan arbede sırasında kreşte bulunan Emrah Ö.'nün eski eşi ise oğlu M.A.Ö.'yü alarak olay yerinden uzaklaştı. Berivan B.'nin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kreşin çevresinde güvenlik önlemi alarak Emrah Ö.'ye bıçağı bırakıp teslim olması çağrısında bulundu. Uyarılara rağmen teslim olmayan Ö., bıçakla sağa sola saldırmaya devam etti. Bunun üzerine polise ekipleri Emrah Ö.'yü yakalamak için kreşe baskın yaptı. Kreşin zemin katındaki bir odaya giren Ö.'yü biber gazı sıkarak etkisiz hale getiren ekipler, gözaltına aldı.

Emrah Ö.'nün yarım saat boyunca kreştekilere korkulu anlar yaşattığı olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

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