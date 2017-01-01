SON DAKİKA - Ankara Adliyesi önünde doğalgaz patlaması!

Ankara Adliye sarayı önünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara Adliyesi önünde bir iş makinesi kazı yaparken, doğalgaz borusunu patlattı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye aracının da yandığı görüldü.

Patlamanın ardından alev alan iş makinesine itfaiye ekipleri müdahale ediyor.