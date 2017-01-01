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Ankara Adliyesi
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SON DAKİKA - Ankara Adliyesi önünde doğalgaz patlaması!

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 15:35:09 Güncelleme: 16:17:30 İHA

Ankara Adliye sarayı önünde doğalgaz patlaması meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara Adliyesi önünde bir iş makinesi kazı yaparken, doğalgaz borusunu patlattı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye aracının da yandığı görüldü.

Patlamanın ardından alev alan iş makinesine itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 3 dakika önce
    İş ehline verimezse!
  • Misafir 35 dakika önce
    avrupada olmaz boyle seyler kirmizi file pilastik koyarlar kepce gordumu dikkat eder
  • Misafir 41 dakika önce
    kesin dogalgazdie
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