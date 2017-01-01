AK Parti'den "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi" raporu

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca, 15 Temmuz darbe kalkışmasında şehit ve gazi olanların eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel durumu ile 15 Temmuz'da sokağa çıkma gerekçelerine ilişkin, tarihe tanıklık etmesi amacıyla, "15 Temmuz Milli İradenin Zaferi" adlı rapor hazırlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, raporla ilgili yaptığı açıklamada, tamamlanma aşamasında olan çalışma çerçevesinde 249 şehit yakını ve 2 bin 196 gaziyle görüşüldüğünü ifade etti.

Çalışma sırasında 34 ilde 150 ekip kurulduğunu ve bu ekiplerin 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını ve gazileri ziyaret ettiğini, görüşmelerde görüntülü kayıtlar alındığını anlatan Çalık, şunları söyledi:

"Şehitlerimizin ve gazilerimizin eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel durumunu, o gece niçin dışarı çıktıklarını, Cumhurbaşkanımızın söyleminin ve o gece okunan selaların dışarıya çıkmadaki etkilerini tek tek analiz ettik. Bunu yapmamızın en önemli sebebi şu. Geçmiş dönemde Türkiye maalesef 6 darbe ve darbe girişimi yaşamış bir ülke. Tarihe tanıklık edecek notların o dönemde mağduriyet yaşayanlar tarafından dile getirilmesi çok önemli. Bu vesileyle de tarihe tanıklık etsin diye çok önemli bir veri oluşturduk."

Çalık, raporda, 2. Abdülhamid'in tahtan indirilişiyle başlayan süreç ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti devletinin maruz kaldığı 1960, 1971 ve 1980 darbeleri, 28 Şubat ve 17-25 Aralık süreçleri ile 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin kronolojik bilgilerin yer aldığını kaydetti.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÇAĞRISI ETKİLİ OLUYOR"

Raporun hazırlanmasına akademisyenlerin de katkıda bulunduğunu bildiren Çalık, 15 Temmuz şehitleri hakkında elde edilen verilere ilişkin şunları kaydetti:

"Şehirler bazında kaç şehidimiz, gazimiz var, tek tek kitabımızda belirttik. 15 Temmuz şehitlerimizin eğitim seviyesine baktığımızda yüzde 18'i ilkokul mezunu, yüzde 15'i ortaokul mezunu, yüzde 36,9'u lise mezunu ve yüzde 30'u lisans ve yüksek lisans mezunu. Okuma yazma bilmeyen şehidimiz de var, profesörümüz de var, akademik kariyer yapmış şehitlerimiz de var. Dolayısıyla vatan sevdası eğitim, okul, kitap tanımamış. Her eğitim seviyesinden şehitlerimizin olduğunu görüyoruz. Şehitlerimizin yaklaşık yüzde 62'si evli ve çocuklu. Yüzde 38 oranında çocuğu olmayan şehidimiz var. Ekonomik durumlarına baktığımızda da işsiz olan şehitlerimiz de var üst düzey yönetici olan şehitlerimiz de. Hiçbir makam, hiçbir mevki, hiçbir eğitim, hiçbir sosyal-kültürel seviye vatan sevdasının önüne geçmemiş vaziyette. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Şehitlerimizin yüzde 94'ünün o gece dışarı çıkmasında Cumhurbaşkanımızın çağrısı etkili oluyor. Selalar da aynı derecede etkili oluyor. Şehitlerimizin yüzde 90'ından fazlası, vatan, bayrak, demokrasi ve ezan için çıkıyor."

Çalık, 15 Temmuz gazilerinin yüzde 42,6'sının ilkokul ve ortaokul mezunu, yüzde 54,4'ünün de lise ve üstü mezuniyete sahip olduğunu ifade ederek, gazilerin yüzde 30,7'sinin bekar olduğunu söyledi.

KONGREDE ŞEHİT YAKINLARI AĞIRLANACAK

Bu arada, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı, yarın yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre'de engellileri, yaşlıları ve şehit yakınlarını da ağırlayacak.

Başkanlık, bu gruplara yönelik sivil toplum kuruluşu üye ve yöneticilerinin de yer aldığı 200 kişilik davetli listesi oluşturdu.