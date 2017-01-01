Bugün binlerce sürücü adayının katılımıyla yapılan Ehliyet Sınavı sonrasında adaylar "ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" diye merak ediyor. Peki ehliyet sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

EHLİYET SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

MEB tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavı yurt genelinde binlerce sürücü adayının katılımıyla tamamlandı. Sınavda zorlu sorulara cevap vermek için çaba gösteren adaylar, soru ve cevapların açıklanacağı tarihi bekliyor.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmese de, kısa bir süre içerisinde ehliyet sınavı soru ve cevaplarının açıklanması bekleniyor.

Adaylar, ehliyet sınavı soru ve cevapları yayınlandığı andan itibaren MEB bünyesindeki Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün odsgm.meb.gov.tr adresinden soru ve cevaplara erişebilecek. Aynı zamanda ehliyet sınavı soru ve cevapları MEB'in resmi sitesi olan meb.gov.tr adresinde de yayınlanıyor.

DİĞER EHLİYET SINAVLARI NE ZAMAN?

İlki 11 Şubat Cumartesi günü gerçekleşmiş olan ehliyet sınavlarının ikincisi bugün gerçekleşti. Bir yıl içerisinde 5 kere yapılmaktadır. Diğer sınav tarihleri ise şu şekilde olacak:

● 2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

● 2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

● 2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

● 2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavları, binlerce adayın katılımıyla belirli tarihlerde yapılmaktadır. Sınavların ardından yaklaşık 15 günlük süre içinde ehliyet sınav sonuçları açıklanıyor.

Adaylar sınavın ardından şimdi de sonuçları merak ve heyecanla bekliyor. Sınav sonuçları açıklandığında, adaylar meb.gov.tr ve odsgm.gov.tr adreslerinden sonuçlara ulaşabilecekler.