Gençler İlber Ortaylı'yı kızdırdı

Tarih profesörü İlber Ortaylı 9. Kocaeli Kitap Fuarı'na konuk oldu. Konuşmasını yapmak üzere salona giren Ortaylı'yı gençler çığlıklarla karşılayınca ünlü profesör tepki gösterdi.



Habertürk Haber Merkezi'nin aktardığı bilgilere göre, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kocaeli Kitap Fuarı'nın 8. gününde okurlarıyla buluştu. Ortaylı'nın söyleşisine özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Salona girdiği anda gençler tarafından atılan sevinç çığlıkları İlber Ortaylı'yı kızdırdı. Salonda yalıtım sorunu olduğunu belirten Ortaylı, salonu beğenmedi ve ses duyulmadığı için soru almayacağını ifade etti. Ortaylı, "Bu çocuklara pop konseri verirseniz bu gürültüyü yazarlara yapmazlar. Yazarlar gününde de böyle gürültü olmaz. Belediye yetkililerine sesleniyorum" dedi. Ortayla ardından söyleşiye geçti.

Son dönemde "Osmanlı, Türk değildir" yönünde iddialar olduğunu belirten Prof. Dr. Ortaylı, "Şurası bir gerçek ki; Türklüğü dil ve medeniyet olarak kitleye en iyi yerleştiren Osmanlıdır. Osmanlı, Türk değil deniyor. O zaman 2 bin sene nasıl yaşadık. Bu tip bir tarih yaklaşımı yanlıştır. Osmanlı İmparatorluğu, Türklerin imparatorluğudur. Hanedan adı taşıması ise bir İslam geleneğidir. Biz kendimize Helen anlamı dışında Roma, Rum diyoruz. Ama İtalyanlar bize 12. yüzyılda bu topraklara Türkmenya dediler" diye konuştu.