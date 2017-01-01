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SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 17:37:45 Güncelleme: 17:40:45

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması başlattı. Gerekçeler arasında kamu düzenini bozan ilan ve eylemler de var. 

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YORUMLAR 0
  • Misafir 6 dakika önce
    Etnospor etkinliklerinde saglanan güvenlik neden 19 mayis ta sağlanamiyor? Ne mutlu Türk'üm diyene
  • Misafir 6 dakika önce
    gestapo başladı. bizde bu nazizm varken başkalarına nazi ve faşist diyenler kendi pisliklerini örtmeye çalışıyor.
  • Misafir 8 dakika önce
    Belediye değil anarşist bunlar.
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