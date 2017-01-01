SON DAKİKA! Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediyesi'ne 19 Mayıs soruşturması başlattı. Gerekçeler arasında kamu düzenini bozan ilan ve eylemler de var.
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YORUMLAR 0
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Misafir 6 dakika önceEtnospor etkinliklerinde saglanan güvenlik neden 19 mayis ta sağlanamiyor? Ne mutlu Türk'üm diyene00
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Misafir 6 dakika öncegestapo başladı. bizde bu nazizm varken başkalarına nazi ve faşist diyenler kendi pisliklerini örtmeye çalışıyor.00
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Misafir 8 dakika önceBelediye değil anarşist bunlar.00
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