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Diyarbakır'da "joker" operasyonu

Başkasının yerine sahte kimlikle sürücü belgesi sınavına girdikleri tespit edilen 59 kişi gözaltına alındı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:27:37 Güncelleme: 19:29:28

Diyarbakır'da başkasının yerine sahte kimlikle Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na (MTSKS) girdikleri belirlenen 59 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro ekiplerince 13 okulda yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'nda başkasının yerine sınava girecek "joker" şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucu başkasının yerine sınava giren 59 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı, bu kişileri kendileri yerine sınava sokan 59 aday hakkında ise işlem yapıldı.

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