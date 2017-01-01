Kocaeli'de çiftlik yangını

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir çiftliğin müştemilat bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Alınan bilgiye göre, Bayramoğlu mevkisinde, vefat eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin kurucusu Şeyh Zayed Bin Sultan El Nahyan'a ait çiftlikte çalışanların kaldığı müştemilatın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.





Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.



Yangın nedeniyle hasar oluştu.





