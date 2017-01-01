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Artvin'de bir kişi dereye uçan araçtan iple kurtuldu

Artvin Ardanuç'ta aracının dereye uçması sonucu mahsur kalan vatandaş aracının üzerine çıkarak ip yardımı ile kurtuldu

21 Mayıs 2017 Pazar, 00:12:04 Güncelleme: 00:14:38 İHA

Artvin'in Ardanuç ilçesinde dereye uçan aracının üzerine çıkan şahıs kendisine uzatılan iple kurtarıldı.

İHA'nın haberine göre, Ardanuç ilçesinde meydana gelen kazada, Ardanuç Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ersin Dede'nin (53) kullandığı araç bir anda kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Kazada yara almayan Dede aracın içinden aracın üstüne çıktı. Dede'yi kurtarması için olay yerine vinç çağırıldı. Daha sonra olay yerine gelen vinç tarafından aşağıya ip uzatıldı. Dede kendisini belinden uzatılan ipin ucuna bağladı. Dede daha sonra ip yardımı ile derenin içerisinden çıkartıldı.

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