KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? 2017

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından kamu kurum ve kuruluşlarının bazu kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için uygulanan Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS )A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu) bugün gerçekleştirilecek. Peki 2017 KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Sınavın geçerli sayılması nelere bağlıdır? İşte detaylar...

KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında , adayların ilgili yılın YDS İlkbahar Dönemi sınavı s onu cu ku llanılacaktır. KPSS P120 puanının hesaplanmasını isteyen adayların YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri , her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.

Bir testte, en az bir ham puanı bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az bir ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Tablo - 1’deki testlerden elde edilen standart puanl ar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo - 2’de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seç ecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.

Tablo - 2’de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS p uanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.

Adayları n ASP’leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacak tır. Kamu kurum ve kuruluşları , adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan K PSS puanlarını kullanacaklardır.

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS SAAT KAÇTA BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan KPSS bugün gerçekleştirilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu saat 10:00’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09:45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklar.

Eğitim Bilimleri Oturumu saat 14:30’da başlayacak olup sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 14:15’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklar.

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

* sınava, atandığı salonda girmesi,

* sınav ın cevaplama süresi başlamadan önce sınava giri ş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

* cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdına /sınav kitapçığının ilgili alanına işaretlemiş olması,

* cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

* soru kitapçığı ile cevap kâğıdına /sınav kitapçığına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

* sınav sonunda soru /sınav kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

* salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.