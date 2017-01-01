Binali Yıldırım'ın 364 günlük 'Genel Başkanlık' dönemi

Kurucular kurulu üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşı ve balkon konuşması yapan AK Parti'nin 3. Genel Başkanı'ydı Başbakan Binali Yıldırım. AK Parti'de Yıldırım için de değişim zamanı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı sürecinden itibaren adı AK Parti Genel Başkanlığı için geçen Binali Yıldırım, Ahmet Davutoğlu'nun ardından bu göreve geldi. Davutoğlu'nun Başbakanlığında ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevini yaptı. Davutoğlu'nun ardından ise AK Parti Genel Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Genel Başkan olduğu 364 günde en önemli icraatlerından biri Mavi Marmara saldırısı ile kopan İsrail-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi oldu. 'Dostlukları artıracağız' sözü yeni dönemin önemli işaretlerindedi. Savunma alanında da önemli gelişmeler yaşandı. Fırat Kalkanı Harekatı başarı ile sonuçlandırılırken terör örgütleri ile mücadele yaz-kış, içeride dışarıda devam etti. Bölgeye yatırımlar da devam etti. Sur'un yenilenmesi bu sürecin önemli noktalarındandı.

15 Temmuz'da yaşananların ne olduğuna dair ilk açıklama da Başbakan Binali Yıldırım'dan gelmişti. 15 Temmuz'un bir 'darbe girişimi' olduğunu duyurdu.

Binali Yıldırım, esprili üslubu ile de dikkat çekti. Anlattığı fıkralar ve verdiği cevaplarla güldürdü.

Kritik görüşmelerde muhalefet liderleri ile görüşmeleri de önemliydi. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmelerinin sonucu referandum kararı oldu.

İlk seçim sınavı 16 Nisan referandumu olan Binali Yıldırım, ilk sınavından başarı ile çıktı.