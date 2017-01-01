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AK Partilileri taşıyan otobüs kaza yaptı!

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne partilileri taşıyan otobüsün Polatlı'da alt geçit aydınlatmasına çarpması sonucu 26 kişi yaralandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:42:46 Güncelleme: 10:43:37 AA

İzmir'den AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere dün gece yola çıkan partilileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs, saat 07.30 sıralarında Polatlı'da kontrolden Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatmasına çarptı.

26 KİŞİ YARALANDI

Kazada 26 kişi yaralanırken içinde 39 kişinin bulunduğu otobüste hasar meydana geldi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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