AK Partilileri taşıyan otobüs kaza yaptı!

İzmir'den AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmak üzere dün gece yola çıkan partilileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otobüs, saat 07.30 sıralarında Polatlı'da kontrolden Gazitepe Alt Geçidi'nin aydınlatmasına çarptı.
26 KİŞİ YARALANDI
Kazada 26 kişi yaralanırken içinde 39 kişinin bulunduğu otobüste hasar meydana geldi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER