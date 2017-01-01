Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kongresinde 1 buçuk saati aşan bir konuşma yaptı. Genel Başkanlık oylamasından önce konuşan Erdoğan, AK Parti'nin bugüne gelişini anlatırken "Rabbim ömür ve imkan verdikçe milletimize hizmet yolunda çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu kutlu bir yoldur. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan" diye konuştu. Kendisine oy verenlere seslenen Erdoğan "Milletimin hayrına olmayan bir icraatımı görürseniz gereğini yapın" derken, FETÖ ile mücadele için "İsterse babamın oğlu olsun karşısında yer alırım. Ucu en yakınlarımıza dokunsa bile FETÖ ile mücadelede desteğe çağırıyorum" dedi.

TEŞKİLATLARDA YENİLENME VE 6 AYLIK YOL HARİTASI

AK Parti teşkilatlarında 'yenileşme' mesajı veren Erdoğan, "Kongre ile beraber il, ilçe, belde teşkilatlarımızda süratle bir yenilemeye gideceğiz. Ardından 6 aylık yol haritasını da halkımızla paylaşacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti bereketi, hepinize, hepimize olsun. Partimizin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin tüm dost kardeşlerimizi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ankara'ya hoş geldiniz diyorum.

"HANIM KARDEŞLERİM, SİZLERE AYRI BİR HİTABIM OLACAK"

"AK Parti teşkilatında görev almış, genel başkanlarımıza, kurucularımıza, MKYK üyelerimize, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il, ilçe belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, üyelerimize, köy, mahalle temsilcilerimize burada ifade edemediğim tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, her birini ayrı ayrı selamlıyorum. Hanım kardeşlerim, sizlere ayrı bir hitabım olacak. Türkiye'de hanımları siyasetin asli unsuru haline getirmiş bir partinin kurucusu olarak ilk günden beri, siz hanım kardeşlerimle beraber yol yürüyor olmanın memnuniyeti ile şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin emeğinin bu parti için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

"AK PARTİ MİLLETİMİZLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR PARTİDİR"

"AK Parti; yolu da, kaderi de, ülkemizle, milletimizle bütünleşmiş bir partidir. Bizim huzurumuz için görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Terör örgütleri ile mücadelemize önemli katkı sağlayan korucularımıza teşekkür ediyorum. Hangi kurumda nerede görev yaparsa yapsın, milletimizin büyümesi için emek veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii en büyük teşekkürü, en büyük takdiri 80 milyonun tamamıyla milletimiz hakediyor."

"'NEREDE KALMIŞTIK?' DİYEREK YENİDEN BİR ARADAYIZ"

"Bize destek verdiği, en zor zamanda dahi yanımızda yer aldığı için milletimin her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum. 19 Mayıs'ı geride bıraktık, 8 gün sonra İstanbul'un Fethi'ni 564. yıl dönümüne ulaşacağız. Süleyman Şah'tan, Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet Han'dan, Gazi Mustafa Kemal'e kadar tüm abide isimler rahmetle anıyorum. Yaklaşık 3 yıl önce sizlerle helalleşerek ayrılmıştık. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek olarak yaşadık. Tam 998 gün sonra yine aynı salonda, 'Nerede kalmıştık' diyerek yeniden bir aradayız."

"16 YILDIR SÜREKLİ BÜYÜYEREK BUGÜNLERE GELDİK"

"16 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda sadece rabbimizden yardım istedik. Milletimizden destek talep ettik. Milletimizin hayır dualarına en az sandıkta kullandığı oy kadar önem verdiğimiz için 16 yıldır sürekli büyüyerek bugünlere geldik. Gönül kazanmayı oy kazanmak kadar önemli gördüğümüz için içeride ve dışarıda maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen dimdik ayakta durabildik. Bu ülkede güvenlik kaygılarıyla demokrasi taleplerinin aynı anda karşılanabileceğini gösterebildiğimiz için 81 vilayetin tamamında karşılık bulan tek parti olabildik. Hangi il olursa olsun ulaştık. Hepsine hizmet götürdük bundan sonra da götürmeye devam edeceğiz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete tüm hizmetleri götürmek suretiyle herkesi bu ülkenin 1. sınıf vatandaşı haline getirdik. 16 yıl sonra dahi hala, 'AK Parti nedir?' diye sonralar varsa, AK Parti işte budur."

"BÜYÜK KONGRELERİMİZ MUHASEBE YAPMANIN DA VESİLESİDİR"

"Değerli kardeşlerim, büyük kongrelerimiz hasret giderme ve parti organlarında görev alacak arkadaşlarımızı belirleme yayında kapsamlı bir muhasebe yapmanın da vesilesidir. 2001 yılının ağustos ayında AK Parti'yi kurarken partimizi her şeyi ile milletimize hizmetkar olacak bir anlayışla dizayn ettik. Tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir. Bunun için 'AK Parti milletin partisidir' diyoruz. 16 yıla yakın zamanda milletimizin emanetinin hakkını vermenin gayreti içinde olduk. Faaliyete başlamasından 16 ay gibi kısa bir süre sonrasında iktidara gelen pek az parti örneği vardır."

"SALONUN YARIYA YAKINI BU KUYRUKLARI HATIRLAMIYOR"

"Üst üste yaşadığımız krizler sebebiyle ekonomimiz batmıştı. Kuyrukları hatırlayın. Salonun yarıya yakını bu kuyrukları hatırlamıyor. En ağırı, 28 Şubat müdahalesi sebebiyle demokrasimiz ağır yaralar almıştı. Siyasi partilerin milli iradeleri ile irtibatı neredeyse tamamen kesilmişti. Devlet ile siyaset, siyaset ile ahlak arasındaki ilişki kirlenmişti. Milletimiz güven, istikrar, huzur istiyordu. Her konuda özgürlük istiyordu, milletimiz yatırım istiyordu. Çöp dağlarından geçilmeyen İstanbul'u hatırlayın, susuluğa mahkum olmuş İstanbul'u hatırlayın. Milletimiz yarınından kaygı duymak değil, geleceğinden emin olmak istiyordu"

"AK PARTİ REFORMUN ADRESİDİR"

"Biz Allah'tan başka hiçbir gücün önünde eğilmedik, eğilmeyiz. Bu böyle biline. AK Parti milletimizin işte tüm bu taleplerinin, beklentilerinin, umutlarının bir tezahürü olarak ortaya çıkmıştır. Bugün de aynı tarifi yapmaktadır. AK Parti'yi var eden de, bunca yıldır ayakta tutan da bu umuttur. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye'nin gündemi, öncelikleri, beklentileri değişmiştir. Değişmeyen tek şey bunları karşılayabilen tek partinin AK Parti olduğu gerçeğidir. AK Parti reformun adresidir."

"KİM DÖNERSE DÖNSÜN, BİZ DÖNMEYİZ BU YOLDAN"

"Kerameti hiçbir zaman kendimizde görmeden, işin sırrının yaptığımız hizmetler olduğunu görerek mücadeleden mücadeleye koştuk. Elbette yorulanlar oldu, elbette yolunu kaybedenler oldu, çeşitli sebeplerle eksilenler oldu. Ne milletimizle aramızdaki rabıta zayıfladı. Bu yolun uzun ince bir yol olduğunu, daha çok kateceğimiz yol olduğunu bildik. Rabbim ömür ve imkan verdikçe milletimize hizmet yolunda çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü bu kutlu bir yoldur. Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. İster Meclis'e sokmasınlar, partimizi kapatmaya çalışsınlar ister darbe yapsınlar bu yolumuzdan dönmeyeceğiz."

"ERDOĞAN'IN MİLLETİN HAYRINA OLMAYAN BİR SÖZÜNÜ DUYARSANIZ..."

"Tayyip Erdoğan'ın milletinin hayrına olmayan bir icraatını bir sözünü duyarsanız, bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan'ın tüm hakları size helaldir. Ben de sizden helallik istiyorum."

FETÖ İLE MÜCADELE: UCU EN YAKINLARIMIZA DOKUNURSA BİLE...

Türkiye'nin FETÖ ile, PKK, DEAŞ'la mücadelesini işte bu anlayışla yürüttük, yürütüyoruz. Bizim kimseye karşı kişisel bir husumetimiz asla yoktur. Aziz milletimizin hakkının yenilmesine de asla rıza gösteremeyiz. Kendi milletine karşı ihanet içine giren kim olursa olsun gözünün yaşına bakmadan gereğini yerine getirmek sorumluluğumuzun icabıdır. İsterse babamın oğlu olsun karşısında yer alırım. Ucu en yakınlarımıza dokunursa bile bu mücadeleye destek vermeye çağırıyorum. Kimseye diyet borcumuz da bulunmuyor. Elbette mazlumun, mağdurun hakkını korumak görevimizdir. Bu mazlum kılığına girmiş zalimin oyununa teslim olacağımız anlamına asla gelmiyor. Yüzlerindeki maske düşmüştür. FETÖ ile mücadele bulunduğumuz yere bir anda gelmedik. 17-25 Aralık'ın ardından bu yapının tüm mensuplarına çağrı yaptık. Bu yapının gerçek yüzünü görün, orayı terk edin dedik. Bu çağrımıza kulak vererek ilgisini kesenler kendilerini kurtardı. Özel haberleşme programlarının kullanarak, üyeliklerini sürdürerek örgütü destekleyenler için yapacak bir şeyimiz kalmadı. 15 Temmuz darbe girişimi bu alçakları ortaya koymuştur.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÇOK DAHA KARARLI MÜCADELEYİ TEMİN EDECEĞİZ"

"Örgütün mensuplarını tanıyanlar çok iyi bilirler ki bu yapı içindeki kimselerde samimi bir pişmanlık yoktur. Kamudan yapılan ihraçlar, soruşturmalar bir mecburiyettir. Türkiye'nin bir ihanet teşebbüsüne daha tahammülü yoktur. Güçlü şekilde yürütülmezse ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. Herkesi bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Kirli pazarlıklarla, itirafçılık oyunları ile mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelenin maşeri vicdana halel getirmeyecek yöntemlerle sürdürülmesi şarttır. Bu konuda önümüzdeki günlerde çok daha kararlı mücadele yürütülmesini temin edeceğiz. Pensilvanya'da niçin besleniyor?"

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ İLE MÜCADELE

"Kürt kardeşlerim kendileri için fedakarlık yapanın örgüt değil, devlet olduğunu açıkça görmüştür. İradelerini götürüp örgüte teslim edilenlerin esamesi okunmuyor. Ağır darbeler alan terör örgütünü, destekçilerini her bakımdan çok daha zor günler bekliyor, bu da böyle biline. Türkiye ayağıdaki bu bölücü terör prangasından kurtulma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Dedik ya; inlerine gireceğiz. Ülkemin sınırları içinde Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de 65'i aşkın mağaralara girildi. 600'ü aşkın terörist oralarda etkisiz hale getirildi. Silahlar ifade edemeyeceğim kadar. Bundan sonraki süreç bunları yok etme sürecidir. Yılmadan, askerimizle, polisimizle bu hayata geçiyor. Bir terör oluşumu organize etmeye çalışanlar bu ülkenin istikbali için neler yapabileceğini görmek istiyorlarsa geçmişe baksınlar. Meramımızı er meydanından başka yerde aramaktan başka çaremiz kalmıyor demektir. Namert kaçar mert dövüşür. Bölgede kiminle yol yürüyecekleri konusunda kafası karışık olanlar şu gerçeği bilsinler. 1000 yıllık geçmişi ile Türkiye, diğer yanda terör örgütleri var. Tercih işte bunlar arasında yapılacaktır. Terör örgütlerinin hiçbiri ile meselem şahsi değildir. Buradaki mesele ülkemizin istiklali, istikbali meselesidir. Her ne yapıyorsak ülkemiz için yapıyoruz. Ne kadar ihanet içinde olursa olsunlar tüm terör örgütleri ile mücadelemizi hukuk içinde yürüttük, yürütüyoruz. Dünyada Türkiye'nin yaşadıklarını yaşayıp da hukuk devleti ilkesi içinde bu denli bağlı olabileceklerini sanmıyorum. Biz asla onlar gibi olmadık, olmayacağız."

"NEDEN OHAL KALKSIN?"

"'OHAL ne zaman kalkacak' diyorlar? Benim ülkemde devlet yıkılmaya çalışılıyor ve biz 249 şehit veriyoruz, 2 bin 193 gazimiz var. Siz bize hangi yüzle olağanüstü halin kaldırılmasını soruyorsunuz. Kalkmayacak. Ne zamana kadar? Huzura, refaha kavuştuğumuz ana kadar. Neyiniz eksik? Fabrikalarınız mı çalışmıyor, neden OHAL kalksın? Abdullah Bey'in başbakanlık dönemiydi, 1 ayda OHAL'i kaldırdık. Biz OHAL'i ülkemizin huzuru için uzattık, uzatıyoruz."

"Bayrağımıza karşılık paçavra asanlar, onlara haddini bildirmek görevimizdir. Böldürtmeyiz. Böldürmeye gayret edenler bedel ödemeye devam edeceklerdir. Onlar da bunu böyle bile. Türkiye'den başka devletimiz yok. Kimse devletimize alternatif üretmeye kalkmasın. Bu tüzüğümüze de aynen böyle girmiştir; Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

EKONOMİK GELİŞMELER

"Milli tarım projesi ile bu alanda yeni bir çalışma yapıyoruz. Enerji kalkınmanın olmazsa olmazı. Kırsal kalkınmada destekleri ülke geneline yaygınlaştırdık. Kendi savaş uçağımızı, helikopterimizi, tankımızı, topumuzu gemilerimizi üretebilir hale geldik. İşsizliği tek haneli rakamlara düşüreceğimize inanıyorum. Ülkemizi 3 kat büyüttüğümüzü ekonomik göstergelerden görüyoruz. IMF'ye olan borcu 2013 itibariyle sıfırladık. Bir kısımını sayabildiğimiz hizmetlerin tamamını anlatmaya günler yetmez. Hayat dinamik, her şey hızla gelişiyor, değişiyor.

TEŞKİLATLARDA YENİLENME VE 6 AYLIK YOL HARİTASI

"Şimdi hedefimiz, inşallah bu yıl sonuna kadar teşkilatlarımızda ciddi bir yenileşmeye gitmektir. İnşallah bu Olağanüstü Büyük Kongreyle beraber il, ilçe, belde teşkilatlarımızda süratle bir yenilenmeye gideceğiz. Ardından 6 aylık bir yol haritasını da halkımızla inşallah paylaşacağız."

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

"Ya fasılların açılmasının önündeki engelleri kaldırır ya da herkes kendi yoluna bakar. Her şeye rağmen bizim için tercih edeceğimiz AB ile yola devam etmektir."

"AK PARTİ OLARAK İŞİMİZ DAHA ZOR"

"AK Parti olarak işimiz daha zor. Artık çıta yüzde 50 artı 1'dir. Ne kadar zor olduğunu önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonra 16 Nisan'da hep birlikte gördük, tecrübe ettik. Çalışmaya başlamalıyız. Hazır mıyız buna. Genel Merkez'deki, TBMM'deki, belediyelerdeki tüm arkadaşlarımızın bu bilinçle görev yapmaları gerekir. Basit hataların nelere malolabildiğini en son 16 Nisan'da bizzat gördük."

"KALKINMA ALANINDA DAHA BÜYÜK HAMLELER BAŞLATACAĞIZ"

"Üye sayısı 10 milyona ulaşan bir parti 80 milyona ulaşmada sıkıntı çekemez, çekmemelidir. Hiçbir şey insani temasın, yüz yüze görüşmenin yerini tutamaz. Her vatandaşımızın halini hatırını sormaktan derdini dinlemeye her yöntemle kendileri ile alakadar olmalıyız. Önümüzde önce mahalli idareler seçimleri, ardından milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Ramazan ayını çok iyi değerlendirmeliyiz. Kalkınma alanında daha büyük hamleler başlatacağız. Vatandaşlarımızın özgürlük alanını mümkün olan en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız."

"AK PARTİ'Yİ BELEDİYELERDE ELDE ETTİĞİMİZ BAŞARILARIN ÜZERİNDE KURDUK"

"AK Parti'yi belediyelerde elde ettiğimiz başarıların üzerinde kurduk. Bunu böyle söylersem yeridir. Belediyelerimiz hem mahalinde hizmetleri yürüttüğümüz organlardır hem de sinir uçlarımızdır. En büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de belediyelerdir. Büyükşehir belediyeleri, il özel idareler kanunlarını yenileyerek mahalli yönetimlerin hukuki altyapısını güçlendirdik."

BELEDİYELERE MESAJ

"Bizim temel belediye hizmetlerinde, yatırımlarda AK Parti vizyonuna ait icraat ortaya koyan belediye başkanlarına ihtiyacımız var. Parti teşkilatlarımızdaki tüm arkadaşlarımızın da benzer şekilde hareket etmesi şarttır. Her kademede öncelik vererek bu arkadaşlarımıza, 2023 Türkiye'sinin inşasını gerçekleştirmekte kararlıyız. Tüm bu hazırlıkları tamamlayarak milletimizin karşısına güçlü bir şekilde çıkmalıyız."

Bu kongre AK Parti için bir yeniden diriliş, kuruluş kongresidir. 2001'den bugüne geçen sürenin bizi yıpratmadığını gösterdiğimize inanıyorum. AK Parti 80 milyon vatandaşımızın tamamının partisidir. Yeter ki biz ona ulaşmasını bilelim gerisi kolay. Hiç kimse kendini ötekileşmiş hissetmesin. Hiç kimse geleceğinden umutsuz olmasın. Bu ülkedeki her birey birinci sınıf vatandaştır. Bir her yatırımı, icraatı tüm vatandaşlarımız için yapıyoruz. Herkesten bizi dinlemesini, anlamaya çalışmasını mümkünse katkı vermesini beklemek hakkımızdır. Biz 80 milyonun hizmetkarıyız. Yeni projelerle, yeni reformlarla orta gelir tuzağını mutlaka bozacak, 25 bin dolar milli gelir hedefine ulaşacağız. Hak ve özgürlüklerin standartlarını daha da yükselterek ileri demokrasi yürüyüşümüzü sürdüreceğiz.

Bugün dünyanın dört bir yanında gözünü bize dikmiş, yüz milyonlarca kardeşimiz var. Onların da beklentilerini dikkate almak zorundayız. Bu bizim için insani ve vizdani bir görevdir.

Son noktayı da ayağa kalkıp şöyle koyalım; Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda, şimdi dinlediğim tüm şarkılarda, bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey Türkiye'yi hatırlatıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesinde salon dışında bekleyenlere şöyle seslenmişti:

Sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamdediyoruz herhangi bir ölü söz konusu değil, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Siz kardeşlerime bu uzun yolculukta, 'uzun ince bir yoldayız dedik ya', gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e de bir kez daha teşekkür ediyorum.

Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız. Bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var, devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim gerek gençler gerek ana kademe çok çalışacağız. Üzerimizdeki spekülasyonları sandıktan cevabını vererek yok edeceğiz.

Sizleri daha fazla bekletmeden içerideki kardeşlerimizle ekranda buluşturalım istiyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum.