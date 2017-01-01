Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi öncesinde salon dışında bekleyen vatandaşlara seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberiz. Heyecanı paylaşmak üzere buradasınız. İzmir'den gelen bir midibüste bir kazanın olması bizleri üzdü. Allah'a hamdediyoruz herhangi bir ölü söz konusu değil, yaralılarımıza şifalar diliyorum.

Siz kardeşlerime bu uzun yolculukta, 'uzun ince bir yoldayız dedik ya', gündüz gece yürümeye devam edeceğiz. Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım, gönüldaşım Binali Yıldırım Bey'e de bir kez daha teşekkür ediyorum.

Durmak yok, yola devam. Çok çalışacağız. Bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var, devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim gerek gençler gerek ana kademe çok çalışacağız. Üzerimizdeki spekülasyonları sandıktan cevabını vererek yok edeceğiz.

Sizleri daha fazla bekletmeden içerideki kardeşlerimizle ekranda buluşturalım istiyorum. Allah yar, yardımcımız olsun diyorum.