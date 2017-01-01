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TEOG mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu başladı

MEB tarafından uygulanan TEOG sistemi kapsamında ikinci dönem ortak sınavına katılamayan öğrenciler için mazeret sınavının ikinci gün oturumu başladı

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:46:06 Güncelleme: 10:49:04

Milli Eğitim Bakanlığınca ( MEB), 8. sınıflar için Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem mazeret sınavlarının ikinci gün oturumu başladı.

TEOG kapsamında, ikinci dönem sınavları 26-27 Nisan'da gerçekleştirilmişti. Merkezi ortak sınavlarına mazeretlerinden dolayı giremeyen öğrenciler, bugün saat 8.30'dan itibaren sınav salonlarına alındı.

İkinci gün oturumuna fen bilimleri sınavıyla saat 09.00'da başlayan öğrenciler, 10.10'da T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, 11.20'de ise yabancı dil sınavına girecek. Sınavlar saat 12.00'de tamamlanacak.

Sınavda öğrenci adına düzenlenmiş cevap kağıdı yer alacak. Her ders için çoktan seçmeli 20 soru sorulacak. Değerlendirmede yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek. Sınav süresi 40 dakika, sınav arası ise 30 dakika olacak.

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