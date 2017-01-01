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KPSS'ye geç kalan adaylar sınava alınmadı

Kamudaki A grubu kadrolar ve öğretmenlik için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nın ilk oturumu gerçekleştiriliyor. ÖSYM'nin "15 dakika" kuralı kapsamında, geç kalan adaylar KPSS'ye giremedi

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:45:10 Güncelleme: 11:55:31 AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) uygulanan, adayların sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınması kuralı kapsamında, geç kalanlar Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılamadı.

Kamudaki A grubu kadrolar ile öğretmenlik için yapılan KPSS'nin ilk oturumu saat 10.00'da başladı.

Adaylar, sınav binalarına, yapılan aramaların ardından alındı. ÖSYM'nin "sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağına" ilişkin kuralı kapsamında, saat 09.45'te kapılar kapatıldı. Bu saatten sonra gelen adaylar ise sınava giremedi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde sınava girecek adaylardan üçü, saat 09.45'ten sonra binaya gelmeleri nedeniyle sınava alınmadı.

Geç kalan bir aday, sınava alınmamasına tepki göstererek giriş belgesini yırtıp fakülte binasından ayrıldı.

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