Batman'da engelli genç yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü
21 Mayıs 2017 Pazar, 11:47:25 | Güncelleme: 11:53:55
İHA
Batman'da yanaklarının sıkılmasından rahatsız olan engelli genç, boynuna "Yanak sıkmak 1 TL" yazısı asarak, durumu ticarete dönüştürdü
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Yazıyı gören Batmanlılar, 1 TL vererek, yanaklarını sıktığı gence yoğun ilgi gösterdi.
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Batman'da 25 yaşındaki engelli genç Nurullah Pılgız, çevresi tarafından sürekli yanaklarının sıkılmasından rahatsız olunca, durumu ticarete dönüştürdü.
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Boynuna, "Yanak sıkmak 1 TL" yazısı asarak, cadde cadde, sokak sokak dolaşan Pılgız'a, kent halkı yoğun ilgi göstererek, 1 TL verip, yanaklarını sıktı.
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Batman'da kendisini tanımayan kimsenin olmadığını belirten Pılgız, "Gelen giden herkes bana olan sevgilerinden dolayı yanaklarımı çekiyor. Beni çok sıkıyorlar, yanaklarımın sıkılması hoşuma gitmiyor" dedi.