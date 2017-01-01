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Batman'da engelli genç yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:47:25 İHA

Batman'da yanaklarının sıkılmasından rahatsız olan engelli genç, boynuna "Yanak sıkmak 1 TL" yazısı asarak, durumu ticarete dönüştürdü

  • 1 Batman'da engelli genç yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü
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    Yazıyı gören Batmanlılar, 1 TL vererek, yanaklarını sıktığı gence yoğun ilgi gösterdi.

  • 2 Batman'da engelli genç yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü
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    Batman'da 25 yaşındaki engelli genç Nurullah Pılgız, çevresi tarafından sürekli yanaklarının sıkılmasından rahatsız olunca, durumu ticarete dönüştürdü.

  • 3 Batman'da engelli genç yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü
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    Boynuna, "Yanak sıkmak 1 TL" yazısı asarak, cadde cadde, sokak sokak dolaşan Pılgız'a, kent halkı yoğun ilgi göstererek, 1 TL verip, yanaklarını sıktı.

  • 4 Batman'da engelli genç yanaklarının sıkılmasını ticarete dönüştürdü
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    Batman'da kendisini tanımayan kimsenin olmadığını belirten Pılgız, "Gelen giden herkes bana olan sevgilerinden dolayı yanaklarımı çekiyor. Beni çok sıkıyorlar, yanaklarımın sıkılması hoşuma gitmiyor" dedi.

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