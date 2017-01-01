Hatay'da silah kaçakçılarına operasyon

Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde eş zamanlı yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 946 av tüfeği, çok sayıda kuru sıkı tabanca ile silah malzemeleri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda, merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde tespit ettikleri 6 farklı depoyu izlemeye aldı.

Uzun süren çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Depolarda ve belirlenen araçlarda arama yapan ekipler, 946 av tüfeği, bin 662 av tüfeği fişeği, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ile 198 fişek, 207 kuru sıkı tabanca, 2 akrep tipi kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 11 ses fişeği, 92 av tüfeği namlusu, 383 dipçik, 13 av tüfeği şarjörü, 88 kundak, 7 av tüfeği gövdesi ile 400 gram "takoz esrar" ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kentteki en büyük silah kaçakçılığı operasyonu olarak kayıtlara geçtiği bildirilen operasyonda ele geçirilen malzemelerin, yurt içi ve dışında çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere satış için depolandığı öğrenildi.