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Çeşme'de 187 sığınmacı yakalandı

Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isteyen toplam 187 sığınmacı yakalandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:48:08 Güncelleme: 14:11:15 İHA

İzmir'in Çeşme ilçesinde üç ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isteyen toplam 187 sığınmacı yakalandı.

IHA'nın haberine göre, İlk kurtarma operasyonu 20 Mayıs Cumartesi günü, saat 18.00'de, Çiftlik Mahallesi açıklarında gerçekleştirildi. Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan sığınmacıları müdahale ederek durdurdu. 16'sı Afganistan, 65'i Suriye uyruklu, toplam 81 sığınmacı Çeşme iskelesine getirildi. İşlemleri tamamlanan sığınmacılar, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

İkinci operasyon ise bu sabah saat 06.30 sıralarında Karaabdullah Burnu açıklarında gerçekleştirildi. Devriye görevi yapan TCSG 24 gemisinin durdurduğu şişme bottaki sığınmacılar, Çeşme iskelesine getirildi. 3'ü Eritre, 9'u Kongo, 37'si Suriye uyruklu sığınmacılara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek içecek yardımında bulunuldu.

Son operasyon da ikinci operasyondan bir saat sonra, TCSG 109 Sahil Güvenlik botu tarafından, Dalyan Mahallesindeki Ali Bostan Koyu açıklarında gerçekleştirildi. Şişme botla Sakız Adası'na kaçmaya çalışan sığınmacılara müdahale eden Sahil Güvenlik ekipleri, 1'i Gine, 56'sı Suriye uyruklu toplam 57'i sığınmacıyı Çeşme iskelesine getirdi. Çeşme İskelesi'nde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen sığınmacılara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı. Sığınmacıların can yelekleri de imha edilmek üzere toplandı.

Sığınmacıların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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