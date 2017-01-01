Abdullah Gül AK Parti Kongresi'ne mesaj gönderdi

AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kongreye mesaj gönderdi. İHA'nın aktardığına göre Gül mesajında "Son yıllarda içeriden ve dışarıdan kaynaklanan ekonomik, sosyal ve siyasi sıkıntılara ilaveten ülkemizin bekasını doğrudan tehdit eden güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığımız olağanüstü bir dönemden geçmekteyiz. Bu yılların geride bırakılabilmesinin ve Türkiye'nin yeniden geleceğe güvenle bakabilmesinin AK Parti'nin kuruluş felsefesindeki özgürlükçü anlayış ve evrensel demokratik standartlara dayalı politika ile mümkün olacağını düşünüyorum. Bu duygularla kongremizin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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