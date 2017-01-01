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Bursa'da kadın cinayeti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eşini silahla başından vurarak öldürdü

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:02:10 Güncelleme: 14:04:03 İHA

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesi Hasanpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Cihan E. (36) ile eşi Hatice E. (23) arasında sabah saat 07.00 sıralarında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkeli koca, 5 yaşındaki kızı Sıla ile 3 yaşındaki Ela'yı yan odaya bıraktı. Kızlarını yan odaya bıraktıktan sonra yatak odasına giden Cihan E., silahını eşinin kafasına dayayarak ateş etti. Eşini tek kurşunla öldüren koca, daha sonra özel aracıyla İnegöl Jandarma Komutanlığına bağlı Kurşunlu Karakoluna giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Eve gelen kadının yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldular. Zanlının cinayette kullandığı silahı dereye attığını söylemesi üzerine jandarma ekipleri silahın bulunması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Dere kenarına gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede dere içerisindeki silahı bularak jandarma ekiplerine teslim ettiler. Evde savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Gözaltına alınan Cihan E.'nin ilk ifadesinde ailevi sorunlar sebebiyle cinayeti işlediğini, olayın ardından yan evde yaşayan ailesini arayıp cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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