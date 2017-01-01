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Seyfure Şeyma Yıldız
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Sabah namazına giderken otomobil altında öldü

43 yaşındaki öğretmen Seyfure Şeyma Yıldız, yolun karşısındaki camiye gitmek isterken otomobilin altında kalarak öldü

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:51:46 Güncelleme: 14:55:10

Hatay'dan tura çıkan grupta bulunan öğretmen 43 yaşındaki Seyfure Şeyma Yıldız, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde sabah namazı için verilen molada yolun karşısındaki camiye gitmek isterken otomobil altında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, Kaza Nazilli'nin Durasıllı Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden 19 Mayıs Bayramı tatilini de fırsat bilerek midibüsle geziye çıkan grup, Konya'da Mevlana gezisinin ardından İzmir'in Ödemiş İlçesi'ne hareket etti. Necati Sayar yönetimindeki 31 PB 482 plakalı midibüs, yolcuların sabah namazı kılması için Durasıllı Mahallesi'nde yol kenarındaki kahve önünde mola verdi. Camiye gitmek isteyen yolcular, 10 metre arkadaki alt geçidi fark edemeyerek İzmir- Denizli karayolunda karşıdan karşıya geçmeye başladı.

Midibüsten en son indiği belirtilen Dörtyol Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni, evli 2 çocuk annesi Seyfure Şeyma Yıldız, sabah namazı için aynı yoldan karşıya geçmek istedi. Hızla gelen otomobili fark etmeyen Yıldız, çarpmanın etkisiyle 25 metre uzağa fırladı. Seyfure Şeyma Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirirken, otomobilin sürücüsü kaçtı.

Öğretmen Seyfure Şeyma Yıldız'ın cansız bedeni savcının incelemesi için yaklaşık 1.5 saat karayolunda bekledi. Polis ve jandarma ekipleri karayolunda güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını tek şeritten sağladı.

TUR İPTAL EDİLDİ

Nazilli İlçe Jandarma ekipleri 2 şoför, 3 erkek, 2 çocuk ve 21 de kadın yolcunun bulunduğu midibüstekilerin ifadelerine başvurdu. Seyfure Şeyma Yıldız'ın 8 yaşındaki kızının da aynı midibüste bulunduğu anlaşıldı.

Kazanın ardından İmamı Birgivi Hazretleri Türbesi, Ulu Cami ve Çakırağa Konağı gibi tarihi yapılara ev sahipliği yapan İzmir'in Ödemiş ilçesinde devam edecek gezinin iptal edildiği ve turun Hatay'a geri dönüş yapacağı belirtildi.

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Sabah namazına giderken otomobil altında öldü
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SABAH NAMAZINA GİDERKEN OTOMOBİL ALTINDA ÖLDÜ