Tunceli'de şüpheli araç polisi alarma geçirdi. Güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yapılan incelemede otomobilden sarkan kablonun şarj cihazına ait olduğu belirlendi.

IHA'nın haberine göre, Olay, merkez Mameki Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köprüye park edilmiş otomobil nedeniyle polis alarma geçti. Kablo sarkan şüpheli araç nedeniyle köprü ulaşıma kapatılarak, olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı. Ekibin yaptığı incelemede sarkan kablonun şarj cihazına ait olduğu belirlendi. Başka bir olumsuzluk rastlanmaması üzerine yol yeniden trafiğe açıldı. Araç sahibini tespit eden ancak ulaşamayan polis, çekici yardımı ile otomobili parka çekti.