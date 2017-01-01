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Denizli'de iki çocuk evde yemek yapmak isterken yangın çıktı

Denizli'de evde bırakılan 2 çocuk mutfakta yemek yaparken yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:02:57 Güncelleme: 17:15:10 DHA

Denizli'de anneleri alışverişe giderken kapıyı kilitleyip evde bıraktığı iki kız kardeş, mutfakta yemek yaparken yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının kısa sürede söndürülmesiyle faciadan dönülürken iki kız kardeş hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Pamukkale İlçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki 5057 sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Anneleri alışverişe giderken, kızları 13 yaşındaki Sezen ve 6 yaşındaki Reyhan O.'yu evde bıraktı ve sokağa çıkmamaları için üzerlerine kapıyı kilitledi. İki kardeş bir süre sonra acıktıkları için yemek yapmak istedi. Mutfakta ocakta yemeği unutunca saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Panik halinde çığlıklar atan çocukların sesini duyan komşuları evden dumanlar çıktığını görünce itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi kapı açılmayınca eve balkondan girmeyi denedi. Bir itfaiye eri merdivenle ulaştığı balkondan eve girdi. İçeride yardım bekleyen Sezen ve Reyhan O., itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi ve ekipler kısa sürede yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği 13 yaşındaki Sezen O.'nun vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluşurken, 6 yaşındaki Reyhan O. ise yangını yara almadan atlattı. Sezen O. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavi altına alındı, kardeşi Reyhan O. ise sağlık kontrolünden geçirildi.  Doktorlar çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

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