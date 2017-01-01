ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Diyarbakır
GÜNDEM

Diyarbakır'da 4 köyde sokağa çıkma yasağı

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle Dicle ilçesine bağlı 4 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:12:05 Güncelleme: 17:14:20 DHA

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'ne bağlı Kurşunlu, Taşağıl, Kırkpınar ve Kayıköy köylerinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle bugün saat 17.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlimiz Dicle ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, Dicle İlçesine bağlı olan Kurşunlu Köyü, Taşağıl Köyü, Kırkpınar Köyü ve Kayıköy Köyü'nde 21 Mayıs 2017 günü saat 17.00´dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Bir esneme hareketi hayatını değiştirdi
GÜNDEM

25 yıldır yürüyemiyordu! Bir esneme hareketiyle ...
Diyarbakır'da "joker" operasyonu
GÜNDEM

Başkasının yerine sınava gireceklerdi!
Diyarbakır'da 6 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
GÜNDEM

Diyarbakır'da 6 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
GÜNDEM

Diyarbakır'da göz gözü görmüyor
Diyarbakır'daki patlama sesi korkuttu
GÜNDEM

Diyarbakır'daki patlama sesi korkuttu
Suyun 19 metre derinliğinde 'Diyarbakır Halayı'
GÜNDEM

Suyun 19 metre derinliğinde 'Diyarbakır Halayı'
Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
GÜNDEM

EN MUTLU GÜNLERİ KAZAYLA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Tatil için geldiği Bodrum'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
GÜNDEM

TATİL İÇİN GELDİ, OTEL ODASINDA ÖLDÜ
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırdı
GÜNDEM

KOMBİ BAKIMI BAHANESİYLE DOLANDIRDI
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler
GÜNDEM

KONGREDEN ÇARPICI KARELER
Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM

BURSA'DA FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Tunceli'de şüpheli araç polisi alarma geçirdi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE ŞÜPHELİ ARAÇ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ