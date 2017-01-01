ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
MHP
GÜNDEM

MHP İstanbul İl Kongresi tek adayla yapıldı

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş'ın yeniden, tek aday olduğu MHP İstanbul 12´inci Olağan Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:53:54 Güncelleme: 17:56:26 DHA

Kongre öncesinde salonun dışında toplanan partililer 'Hareketin lideri Devlet Bahçeli', 'Devletin başına Devlet gelecek', 'Lidere sadakat şerefimizdir' şeklinde slogan attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongreye MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın, Celal Adan, İstanbul Milletvekilleri Ekmeleddin İhsanoğlu, İzzet Ulvi Yönter başta olmak üzere Ülkü Ocakları temsilcileri ile partillier katıldı.

ATATÜRK´E DİL UZATANLAR AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAK"

DHA'nın haberine göre; Kongrede konuşan MHP Genel Başkan yardımcısı Celal Adan, "Atatürk´e dil uzatarak Türk milletine dil uzatmaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. 19 Mayıs´tan 29 Ekim´den intikam almaya çalışan işbirlikçi hainler karşılarında her zaman olduğu gibi bizleri, Türk milliyetçilerini bulacaklardır" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin yurt içinde ve dışındaki Türk düşmanlarının varlığını deşifre ettiğini söyleyen Adan, "Ülkemiz yerel ve uluslararası bir ihanet çemberinin açık hedefi haline gelmiştir. Bu ihanet çemberinde yer alanların tam olarak ortaya çıkarılması onlardan hesap sorulması şarttır. İster iktidar ister muhalefet hangi siyasi partiye mensup olursa olsunlar bu ihanetlerin hesabı mutlaka sorulmalıdır. Allah´a şükür ki gerçek Milliyetçi Hareket Partili ülkücü kardeşlerim bu ihanet çemberinin içerisinde yer almamıştır" dedi.

"15 TEMMUZ DESTEKLEYİCİLERİ LİDERİMİZE KARŞI İNTİKAM HAREKETİ BAŞLATTI"

MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da konuşmasında "15 Temmuz FETÖ kalkışmasıyla hedeflenen vatanımızın parçalanma riski ve Türk milletinin bağımsızlığını kaybetme tehlikesi liderimiz Devlet Bahçeli´nin siyasi tecrübesiyle, sahip olduğu devlet aklı, dirayeti, milli basiret ve milli direnci sayesinde önlenmiştir. Ne var ki 15 Temmuz alçak darbesinin perde arkasının destekleyicileri, kalkışmanın hedefine ulaşamamasının yegâne müsebbibi olarak gördükleri liderimize karşı kin, öfke ve intikam hareketi başlatmışlardır" diye konuştu.

Aynı gün 41 ilde kongre düzenlediklerini vurgulayan Karataş "Yarım asırlık hareketimizin itibar ve vakarını mahkeme salonlarında FETÖ´cülere peşkeş çekmek için kuyruğa girdiler. Böylesi çürük ve çarıklara, riyakâr tiplere kahramanlık pâyesi vermeye kalkışan bazı arkadaşlar, oynanan senaryonun birer izleyicisi olmaktan öteye geçemedi" diye konuştu.

GERGİNLİK VE KISA SÜRELİ YUMRUKLAŞMA

Konuşmaların ardından salonun dışında hazırlanan sandıklarda delegeler oy kullandı. Bu arada, bazı kişiler arasında nedeni henüz bilinmeyen bir gerginlik ve kısa süreli yumruklaşma yaşandı, "lidere sadakat şerefimizdir´ sloganları duyuldu.

MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş, yaşananlarla ilgili olarak, büyütülecek bir şey olmadığını, gerginliğin iki genç arasında çıkan kavgadan kaynaklandığını söyledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Semih Yalçın: İl kongreleri safhasına geçilmiştir.
GÜNDEM

Yarın MHP'de bir ilk gerçekleşecek! 41 ilde birden...
MHP'li Yalçın'dan açıklama: MHP'nin bittiğini, biteceğini iddia edenler...
GÜNDEM

MHP'li Yalçın'dan açıklama: MHP'nin bittiğini, ...
MHP'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin değerlendirme
GÜNDEM

MHP'den Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin ...
Devlet Bahçeli: Ya düşmanlık ya dostluk, ABD için başka alternatif kalmamıştır
GÜNDEM

"Ya düşmanlık ya dostluk, ABD için başka alternatif ...
HSK'ya üye seçiminde MHP'ye 2 kontenjan: 1 avukat, 1 Yargıtay üyesi
GÜNDEM

HSK seçimi bugün! MHP'ye 2 kontenjan
Devlet Bahçeli'den 'Atatürk'e hakaret'e sert tepki!
GÜNDEM

Bahçeli'den 'Atatürk'e hakaret'e sert tepki!
Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
GÜNDEM

EN MUTLU GÜNLERİ KAZAYLA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Tatil için geldiği Bodrum'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
GÜNDEM

TATİL İÇİN GELDİ, OTEL ODASINDA ÖLDÜ
Kombi bakımı bahanesiyle dolandırdı
GÜNDEM

KOMBİ BAKIMI BAHANESİYLE DOLANDIRDI
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler
GÜNDEM

KONGREDEN ÇARPICI KARELER
Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM

BURSA'DA FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Tunceli'de şüpheli araç polisi alarma geçirdi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE ŞÜPHELİ ARAÇ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ