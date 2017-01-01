ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Kayseri
GÜNDEM

Kayseri'de bisikletle gezinti yapan 2 çocuk kayalıklardan düştü

14 yaşındaki 2 çocuk, dengelerini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı. Çocuklardan birinin durumu ağır

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:00:10 Güncelleme: 20:04:00 DHA

Kayseri'de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde yaşandı. Murat Uludağ'ın kullandığı ve arkadaşı Okan Karaman’ı da arkasına bindirdiği bisikletle gezmeye başladı.

Uludağ bisikleti kullandığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklardan düştü. Kazada bisikleti kullanan Uludağ ve Karaman yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Kayseri'de çifte cinayetin sanığı MİT görevlisine 1.5 yıl sonra tahliye
GÜNDEM

Çifte cinayetin sanığı MİT görevlisine tahliye
Kayseri'de yaşlı kadını öldüren torunlara müebbet hapis
GÜNDEM

Torunlara müebbet hapis! Yaptıkları kan dondurmuştu
Otomobilde yer kalmayınca bagaja bindiler!
GÜNDEM

Trafikte şoke eden görüntü!
Kayseri'de intihar ettiği sanılan kadın cinayete kurban gitmiş
GÜNDEM

İntihar ettiği sanılıyordu, korkunç gerçek ortaya ...
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
GÜNDEM

Operasyonda ilginç an!
Ortaokul öğrencisi, lise öğrencisini av tüfeğiyle vurdu
GÜNDEM

Ne yaptın çocuk!
Sabah namazına giderken otomobil altında öldü
GÜNDEM

SABAH NAMAZINA GİDERKEN OTOMOBİL ALTINDA ÖLDÜ
Şanlıurfa'da düğün konvoyunda kaza: 7 yaralı
GÜNDEM

EN MUTLU GÜNLERİ KAZAYLA KABUSA DÖNÜŞTÜ
Tunceli'de şüpheli araç polisi alarma geçirdi
GÜNDEM

TUNCELİ'DE ŞÜPHELİ ARAÇ POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ
Antalya'da bıçakla kreşi basan baba tutuklandı
GÜNDEM

BIÇAKLA KREŞİ BASAN BABA TUTUKLANDI
Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
GÜNDEM

BURSA'DA FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR
AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nden kareler
GÜNDEM

KONGREDEN ÇARPICI KARELER