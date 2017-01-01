Kayseri'de bisikletle gezinti yapan 2 çocuk kayalıklardan düştü

Kayseri'de, bisikletle gezinti yapan ikisi de 14 yaşındaki Murat Uludağ ve Okan Karaman, dengelerini kaybedince kayalıklardan yuvarlanarak yaralandı.



DHA'nın haberine göre olay, merkez Kocasinan ilçesi Erkilet Tepe Mahallesi’nde yaşandı. Murat Uludağ'ın kullandığı ve arkadaşı Okan Karaman’ı da arkasına bindirdiği bisikletle gezmeye başladı.



Uludağ bisikleti kullandığı sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek kayalıklardan düştü. Kazada bisikleti kullanan Uludağ ve Karaman yaralandı.



BİRİNİN DURUMU AĞIR



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralılardan Uludağ’ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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