Büyüknohutçu çiftini öldüren şüphelinin eşinden şok itiraf

Antalya'nın Finike İlçesi'nde Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin katil zanlısı Ali Yamuç'un cinayete iştirakle suçlanarak tutuklanan eşi 31 yayındaki Fatma Yamuç, eşi cinayeti işledikten hemen sonra öğrendiğini ve eşinin 'karanlık bir iş' dediğini belirterek, gasp edilen eşyaları da Dipsiz Kuyu'ya birlikte atmaya gittiklerini itiraf etti.
DHA'nın haberine göre, asırlık sedir ve çam ağaçlarının da bulunduğu Alacadağ, Gökçeyaka, Kızılcık ve Adala gibi bölgelerdeki taş ve mermer ocaklarına karşı bölge halkının da desteğiyle yaklaşık 6 yıldır hukuki mücadele sürdüren Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftini 9 Mayıs akşamı öldüren Ali Yamuç'un, eşi ile Elmalı Cezaevi'nde görüştüğü ortaya çıktı. Yamuç, bu görüşme ardından gözaltına alınıp tutuklandı.
Önceki ifadelerinde eşinin cinayetlerle ilgisi olduğunu bilmediğini öne süren Fatma Yamuç, mahkemedeki ifadesinde "Eşimin cinayetlerle bir alakası olduğunu bilmediğimi söylemişsem de eşime kapı önündeki malzemelerin cinayetlerle ilgisi olup olmadığını sorduğumda bana o olayla alakalı olduğunu ancak, bunun karanlık bir iş olduğunu, daha sonra anlatacağını söylemişti" dedi.
17 Mayıs günü Elmalı Cezaevi'nde tutuklu eşi Ali Yamuç ile görüşmeye gittiğini belirten Fatma Yamuç, şöyle konuştu:
"Ben tüfeği nereden aldığını ısrarla sordum. O da bana 'Celal diye biri var Kızılcık'ta, onun evine girdim. Onun evinden alındı, kullanıldı, bırakıldı. Hatta evinin camı kırıktı, ben evde bulunan yüklüğün arkasındaki tüfeği aldım' dedi. Ben suçsuzum. Olay anında Ali'nin yanında değildim. Hiçbir şekilde olayda Ali'ye yardımcı olmadım. Olaydan sonra bana malzemelerin cinayetle ilgili olduğunu söyledi ancak başka bir şey söylemedi."