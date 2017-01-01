Büyüknohutçu çiftini öldüren şüphelinin eşinden şok itiraf

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Önceki ifadesinde cinayet günü saat 19.00 sıralarında uyuduğunu, saat 01.00 gibi uyandığında eşinin de yanında olduğunu söyleyen Fatma Yamuç, mahkemede saat 19.30 gibi uyuduğunu ve 21.30 gibi uyandığını belirterek, eşinin, 'Ben çok kötüyüm, hiç halim yok. Aşağıya gidip gelir misin?' dediğini, 'Ne oldu?' diye sorduğunu belirterek, "Bana 'Yuvalı ile Turunçova arasında bir köprü var, orada birisi var. Ona (Beni Ali gönderdi) de. Burada 2 bin 100 TL var, onu ver, o sana bir şey verecek' dedi.