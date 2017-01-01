Kadıköy'de 20 yaşındaki P.K.'ya çalıştığı işyerinin tuvaletinde tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 yaşındaki H.A. "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı. Şüpheli ifadesinde "Kendisi bana tecavüz etti. Asıl ben şikayetçiyim" diye savunma yaptı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre, Kadıköy, Osmanağa Mahallesi'nde bulunan bir kahveciye geçen cuma akşamı gelen sağlık çalışanı P.K. kahvesini içtekten sonra tuvaletin yerini sordu.



İddialara göre kahvecide çalışan 17 yaşındaki H.A., genç kıza tuvaletin yerini gösterebileceğini söyledi.



P.K. ile H.A. tuvalete giden P.K. bir süre sonra ağlayarak tuvaletten çıkarak tecavüze uğradığını söyledi. H.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan şüpheli öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.





"BENİMLE İLİŞKİYE GİRMEK İSYEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

Savcılıkta suçlamaları reddeden H.A."Kahvecide garson olarak çalışıyorum. Şikayetçi, tuvaleti sordu. Bizim işyerinde özel olarak kullandığımız kapısı kilitli olan yeri patronum R.K. açtı ve kendisine kullanması için izin verdi. Onu patronum lavaboya götürmek istemişti ama şikayetçi benim kendisiyle gitmemi istedi. Ben de onunla beraber alt kata indim. Şikayetçi lavaboya girdi, ben de dışarıda televizyonu açıp maç izlemeye başladım. O arada bana seslenip ışığın nereden yandığını sordu. Ben de gidip ışığı açtım. Tuvalete girip kapıyı aralık bıraktı. Ben de lavabonun ön tarafındaydım kapı açık olduğu için görüyordum. Ayak hareketi ile kapıyı tam açtı. Beni öpüp ilişkiye girmek istediğini söyledi ve beni çekyatın üzerine itti. Ben sırtüstü düştüm. İlişki esnasında ben istemediğimi söyledim" dediği öğrenildi.



"ASIL BEN ŞİKAYETÇİYİM"

Patronu seslenince yukarı kaçtığını öne süren H.A.'nın, "Kendisine tecavüz etmedim. Asıl kendisi beni zorlamış ve bana tecavüz etmiştir. Şikayetçi arkamdan gelerek tekrar masaya oturdu. Telefonla erkek arkadaşını aradı. Erkek arkadaşının benimle konuşmak istediğini söyledi. Telefondaki kişi bana ‘Tecavüz etmişsin, eğer kıza 500 lira verirsen şikayetçi olmayacağız' dedi. Ben de param olmadığını söyleyerek tekliflerini kabul etmedim. Suçsuzum. Asıl ben P.K. hakkında şikayetçiyim" şeklinde konuştuğu belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli H.A. "nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.