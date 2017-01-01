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Ağrı’da sele kapılan 71 hayvan telef oldu

Besici Önerge: Geçimimizi besicilik, çobanlık yaparak sağlıyoruz. Hayvanlarımız telef olunca perişan olduk, mağduruz

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 01:56:55 Güncelleme: 02:00:13 AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Tutak köyünde sele kapılan 71 hayvan telef oldu.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Tutak köyünün Dumanlı Dağı mevkisinde, 70 küçükbaş ile bir büyükbaş, sabah saatlerinde etkili olan sağanak dolayısıyla oluşan sele kapıldı.

Sel, Dumanlı Dağı'nda yaklaşık bir kilometre uzunluğunda, 10 metre derinliğinde çukur oluşturdu.

Tutak köyü Muhtarı Mahmut Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları telef olan köylülerin tek geçim kaynaklarının besicilik olduğunu söyledi. Yıldız, "Biz devletimize güveniyoruz. Bu vatandaşlarımıza el atılsa çok iyi olur. 5 sene önce köyümüzde 12 bin hayvan vardı. Yaşanan seller nedeniyle bu sayı 4 bine kadar düştü. Bizim köy olarak geçimimiz sadece hayvancılıktır." dedi.

Besicilerden Fariz Önerge de sele kapılan 12 koyununun telef olduğunu söyledi.

Sabahın ilk ışıklarında hayvanlarını Dumanlı Dağı'na çıkardıklarını anlatan Önerge, "Ne olduğunu anlamadan tepeden sel suları gelmeye başladı. Canımızı zor kurtardık. Toplamda 300 hayvanımızdan 71'i telef oldu. Geçimimizi besicilik, çobanlık yaparak sağlıyoruz. Hayvanlarımız telef olunca perişan olduk, mağduruz." diye konuştu.

Besicilerden Fatma Ögrünç de 13 küçükbaş hayvanından 12'sinin telef olduğunu belirterek, "6 çocuğum var. Geçimimizi bu hayvanlardan sağlıyorduk. Perişan olduk." şeklinde konuştu.

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